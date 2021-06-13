«أسبوع الإمارات البحري» ينطلق ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن انطلاق فعاليات «أسبوع الإمارات البحري»، في مركز دبي للمعارض بـ«إكسبو 2020 دبي»، خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2021.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن «أسبوع الإمارات البحري» الذي تنظمه «سيتريد ماريتايم»، التابعة لشركة «إنفورما ماركتس» على مدار خمسة أيام، يهدف إلى مشاركة مختلف الأسواق البحرية في منطقة الشرق الأوسط عبر منصة تضم أصحاب السفن والموردين، وأبرز صنّاع القرار في المنطقة لمناقشة ورسم مستقبل النقل البحري.

وتضم الفعاليات التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع: «مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري»، و«جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا»، و«منتدى القادة البحريين»، ومبادرة «اكتشف القطاع البحري».

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن دولة الإمارات تحرص دوماً على تعزيز القطاع البحري، وضمان تطوره المستمر بفضل المبادرات التي تضمن مرونة المؤسسات العاملة في هذا القطاع ونجاحها، وقد تجلى ذلك خلال فترة تفشي جائحة «كوفيدــ19»، ففي الوقت الذي شهدت فيه الاقتصادات العالمية مرحلة من عدم الاستقرار، سارعت حكومة الإمارات إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الهادفة إلى تعزيز اقتصاد الدولة، وتحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات، لتسريع التعافي وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وأضاف: «أظهر مشغلو الموانئ ومقدمو الخدمات اللوجستية في الدولة حرصاً كبيراً على مواصلة النجاح وسط الأزمة، ورغم حالة الاضطراب التي شهدتها الأسواق، فإن عائدات (موانئ دبي العالمية) ارتفعت بنسبة 11% في عام 2020، وكذلك إجمالي عدد الحاويات بنسبة 10.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري».

وأشار إلى تحقيق «ميناء خليفة» التابع لـ«موانئ أبوظبي»، تقدماً ملحوظاً في الرصيف الجنوبي الذي يعمل حالياً، إضافة إلى تطوير المنطقة اللوجستية للميناء، ما يدل على النجاح الذي حققه القطاع خلال هذه الفترة الصعبة.

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