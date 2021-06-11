«تم» تُضيف خاصية الاهتزاز للإبلاغ الفوري عن الثغرات في التطبيق

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أفادت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، بأنها طوّرت خاصية الاهتزاز الجديدة، التي تتيح لمستخدمي تطبيق «تم» إمكانية الإبلاغ الفوري عن أي ثغرات رقمية تواجههم بمجرد هز هواتفهم، حيث يلتقط التطبيق صورة تلقائية لشاشة الهاتف توضح الثغرة، ومن ثم يرسل المستخدم الصورة إلى الفريق المعني بمنظومة «تم» من خلال التطبيق، لمعالجتها على نحو يُسهم في تحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

تحدٍّ

وجاء الإعلان عن الخاصية الجديدة في إطار تحدي «صائد الثغرات الرقمية»، الذي تطلقه المنظومة حالياً تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية، بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في عمليات التطوير المستمرة لتطبيق «تم»، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، عبر رصد الثغرات الرقمية عند إتمام المعاملات الحكومية من خلال التطبيق.

وووفقاً لبيان صادر أمس، يستهدف التحدي، الذي يستمر لمدة 30 يوماً، تكريم أول خمسة متعاملين ينجحون في رصد أكبر عدد من الثغرات، إذ سيتم منحهم جوائز قيمة، كما ستنظم منظومة «تم» سحباً عشوائياً على عدد من الجوائز القيمة، يُحدد من خلاله 10 فائزين من المتعاملين الذين شاركوا في التحدي، بغض النظر عن عدد الثغرات.

تغيير جذري

وقال المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، إن «هذه الخطوة الفريدة من نوعها تعد أكثر من مجرد مسابقة أو تحدٍّ للتعرف إلى (الثغرات الرقمية) في تطبيق (تم)، وإنما تعكس نظرة نحو المستقبل وتغييراً جذرياً في طريقة توفير الخدمات الحكومية للمتعاملين، وبشكل يترجم رؤية القيادة الرشيدة، ويلبي تطلعات مواطني وسكان إمارة أبوظبي».

وأضاف أن تقديم «خاصية الاهتزاز» الجديدة، تؤسس لنهج جديد في التفكير والتفاعل مع المتعاملين، يقوم على فتح قنوات تواصل متعددة الاتجاهات بين الحكومة والمواطنين والمقيمين والزوار، للحصول على أفكارهم ومقترحاتهم التحسينية في مراحل مختلفة من العمل الحكومي، تمهيداً للوصول إلى تقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية عبر توفير طرق سلسة وآمنة تتيح للمتعاملين إتمام الخدمات الحكومية عبر قنوات رقمية موحدة تلبي احتياجات سكان الإمارة أبوظبي بطريقة سلسة وسريعة وفعالة.

دعم لا محدود

بدورها، قالت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية، عائشة إبراهيم المرزوقي، إن «منظومة (تم) تواصل مسيرتها في تقديم أرقى الخدمات الحكومية الرقمية للمتعاملين في إمارة أبوظبي، مدفوعة بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة في عملية التحول الرقمي ضمن القطاع الحكومي، وتشجيعها لتضافر الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص».

وأضافت أن «تقديم خاصية الاهتزاز للإبلاغ عن أي ثغرات رقمية في تطبيق (تم)، يأتي ضمن تحدي (صائد الثغرات الرقمية) الذي تطلقه المنظومة في سبيل إشراك أفراد المجتمع في عملية بناء وتطوير التطبيق، كخطوة أساسية في تحقيق الريادة والتميز في منظومة الخدمات الحكومية بالإمارة، فضلاً عن تعزيز سعادة ورفاهية المتعاملين من كل شرائح المجتمع».

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