الإمارات الثانية عالمياً في مهارات الأعمال

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مهارات الأعمال بعد لوكسمبورغ، فيما حلّت أولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لتقرير «كورسيرا للمهارات العالمية» لعام 2021.

وقدم التقرير تحليلات معمقة لمستوى المهارات في جميع أنحاء العالم باستخدام بيانات الأداء من أكثر من 77 مليون متعلم، من خلال منصة «كورسيرا» في 100 دولة منذ بداية الجائحة.

تصدر

وأوضح التقرير الصادر، أمس، تصدر المهارات الإماراتية في مجالات الاتصال وريادة الأعمال والقيادة والإدارة والاستراتيجية والعمليات، حيث حلت ضمن نسبة 97% أو أعلى.

وأضاف أن هذه الكفاءات تأتي في طليعة العناصر الأساسية لتقييم الفرص ومواجهة التحديات، وتؤدي دوراً رئيساً في تعزيز نجاح المؤسسات والشركات.

التحوّل الرقمي

وفي الوقت الذي حلّت فيه مهارات الأعمال في دولة الإمارات بأعلى القائمة على مستوى العالم، تتجلى فرصة تطوير مهارات التكنولوجيا وعلوم البيانات، خصوصاً في ظل تركيز حكومة الإمارات على أهمية التحوّل الرقمي محركاً للتنمية الوطنية والتقدم الاقتصادي.

وسلط تقرير المهارات العالمية الضوء على فرصة مهمة للمهنيين الإماراتيين لتحسين مهاراتهم في هذه المجالات، إذ حلّت مهارات التكنولوجيا، وعلم البيانات في دولة الإمارات بالمرتبة رقم 72، و71 على مستوى العالم.

إقبال

وكشف التقرير عن زيادة إقبال النساء على الالتحاق بدورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التي تمثل خلفية ضرورية لتطوير المهارات الرقمية من 33% في 2018-2019 (قبل الجائحة)، إلى 41% في 2019-2020.

وأوضح أنه من العوامل الأخرى البارزة في أداء المهارات التكنولوجية العام للدولة قدرتها التنافسية في الهندسة الأمنية، حيث احتلت الإمارات نسبة 77%.

مبادرات

وقال نائب رئيس شركة «كورسيرا» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أنتوني تاترسال، إن «الإمارات نفذت في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد القائم على المهارات، حيث كان لهذه المبادرات تأثير ايجابي على الاقتصاد، كما يظهر جلياً من المكانة العالية التي احتلتها الدولة في تصنيفاتنا».

وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بمهارات التكنولوجيا وعلم البيانات، فإن الحصول على شهادات عالية في مجال المهارات المطلوبة لكل وظيفة، بما يشمل الوظائف الرقمية للمبتدئين، يسهم الى حد بعيد في تعزيز مهارات الموظفين على نطاق واسع، ليس فقط في دولة الإمارات، لكن في جميع أنحاء العالم».

أكد تقرير «كورسيرا للمهارات العالمية 2021» أنه على الرغم من تسجيل الإمارات نسبة 34% فقط في مهارات علوم البيانات الإجمالية، فقد أظهر المتعلمون الإماراتيون قدرات قوية في مجال تحليل البيانات (82%)، الذي يلعب دوراً بارزاً في مجالات متعددة، تشمل تبسيط العمليات التجارية، وتعزيز إنتاجية الموظفين، وتحديد اتجاهات السوق والتكيف مع سلوكيات العملاء وتفضيلاتهم.

• تصدر المهارات الإماراتية في الاتصال وريادة الأعمال والقيادة والإدارة.

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