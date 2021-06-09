«أبوظبي الإسلامي» يوفر «المصادقة البيومترية» في التجارة الإلكترونية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أبرم مصرف أبوظبي الإسلامي شراكة مع شركة «فيزا» العالمية المتخصصة في تقنيات الدفع الرقمي، لتقديم ميزة المصادقة البيومترية في تعاملات التجارة الإلكترونية، للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث تعزز هذه الميزة خدمة مصادقة المستهلك من «فيزا» لتعزيز أمن البيانات.

وأوضح المصرف في بيان، أمس، أن خدمة مصادقة المستهلك من «فيزا»، تهدف إلى الارتقاء بتجربة المستخدمين، فضلاً عن التقليل من مخاطر الأمن والاحتيال عن طريق استبدال طرق التحقق التقليدية، مثل كلمة المرور لمرة واحدة «OTP»، بالمصادقة البيومترية عبر بصمات الأصابع وبصمة الوجه.

وأضاف أنه عند تفعيل الخدمة سيتمكن متعاملو «أبوظبي الإسلامي» من التحقق من المشتريات الإلكترونية، من خلال البصمة البيومترية المتعرف إليها على تطبيق الهاتف للمصرف، عوضاً عن إجراءات التحقق التقليدية، مثل إرسال كلمة المرور لمرة واحدة عبر رسالة نصية أو على البريد الإلكتروني.

وقال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيليب كينج، إنه «على عكس عمليات المصادقة التقليدية، فإن نظام تحديد الهوية البيومتري، يستخدم بصمة الوجهة والأصابع للوصول إلى الحساب، الأمر الذي يضمن أمن معلومات المستهلكين».

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