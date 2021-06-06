إنجاز 798 مبنى جديداً في دبي خلال 4 أشهر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى 798 مبنى جديداً.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، توزعت المباني الجديدة خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2021، بين 414 مبنى لـ«فلل خاصة»، و171 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و128 «مبنى متعدد الطوابق»، فيما بلغ عدد المباني العامة 56 مبنى، والصناعية 29 مبنى.

الفلل الخاصة

وبيّنت الإحصاءات أن الفلل الخاصة تصدّرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 51.9% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة 21.4%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 16%، تلتها المباني العامة بنسبة 7%، مقابل 3.6% للمباني الصناعية.

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة، خلال يناير الماضي، إلى 200 مبنى، مقابل 178 مبنى خلال فبراير، ليرتفع العدد إلى 215 مبنى خلال مارس، مقابل 205 مبانٍ في أبريل 2021.

واستحوذت الفلل الخاصة والاستثمارية على نسبة بلغت 73.3%، من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي بـ585 مبنى.

قيمة

يشار إلى أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي، التي بلغ عددها 3227 مبنى جديداً، وصل إلى 40 ملياراً و530 مليون درهم، خلال العام الماضي، مقابل 36 ملياراً و114 مليون درهم عام 2019، بنسبة نمو بلغت أكثر من 12.2%، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا».

• قيمة المباني المنجزة في دبي وصلت إلى 40.5 مليار درهم خلال 2020.

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