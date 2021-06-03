عملاء «موانئ دبي» في بريطانيا أول المستفيدين من قطارات «فريتلاينر»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية في المملكة المتحدة أمس، أن ميناءي «ساوثهامبتون» و«لندن جيتواي» العميقين، أصبحا أول الموانئ في البلاد، القادرة على التعامل مع قطارات الحاويات متعددة الوسائط «فريتلاينر» الجديدة التي يبلغ طولها 775 متراً، مما يعزز الأهمية البالغة للدور الذي يلعبه المركزان اللوجستيان الذكيان ضمن سلسلة التوريد العالمية في بريطانيا.

وتُعد القطارات الجديدة، وهي أطول القطارات المستخدمة على شبكة السكك الحديدية في المملكة المتحدة، أطول بمقدار 250 متراً من قطار الشحن المعتاد ويمكنها حمل ما بين 12 و14 حاوية إضافية في كل خدمة، ما يحقق فوائد كبيرة من حيث الكلفة وحماية البيئة للعملاء الذين ينقلون البضائع من وإلى الموانئ.

وأوضحت «موانئ دبي العالمية» في بيان، أن القطارات، التي يبلغ طولها أكثر من سبعة ملاعب كرة قدم، تغادر محطات الشحن بالسكك الحديدية في ساوثهامبتون ولندن جيتواي في كل أيام العمل إلى مانشستر وبرمنغهام ولييدز على التوالي، محملة بالبضائع المختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية» في المملكة المتحدة، إرنست شولز، إن «ميناءي (ساوثهامبتون) و(لندن جيتواي) يتمتعان بدرجة عالية من الربط البيني للسكك الحديدية، حيث تمتلك (ساوثهامبتون) أعلى نسبة من الحاويات المنقولة بالقطارات في المملكة المتحدة بأكثر من 30%، فيما تهدف (لندن جيتواي) إلى تحقيق مستوى مماثل».

وأضاف أن «التركيز على السكك الحديدية عبر الميناءين يزيل 300 شاحنة من طرق المملكة المتحدة كل عام، مما يحقق فوائد بيئية كبيرة».

• القطارات تغادر ساوثهامبتون ولندن جيتواي إلى مانشستر وبرمنغهام ولييدز.

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