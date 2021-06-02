"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى بوكيت

المصدر: دبي - وام

أعلنت " طيران الإمارات " أنها ستستأنف خدمتها إلى جزيرة بوكيت بمعدل أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 2 يوليو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعادة فتح الوجهة التايلندية أمام السياح الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد " كوفيد-19 " وسوف يستمتع العملاء الذين يسافرون إلى هذه الوجهة السياحية الشهيرة بالسفر بدون حجر صحي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة.

وستشغل " طيران الإمارات " على خط دبي- بوكيت طائرة " بوينج 777-300ER " بتقسيم الدرجات الثلاث واعتباراً من 2 يوليو ستغادر رحلة الناقلة " ئي كيه 378 " دبي أيام الثلاثاء والجمعة والسبت والأحد في الساعة 3 صباحاً لتصل إلى مطار بوكيت الدولي في الساعة 12:30 ظهراً.

أما رحلة العودة " ئي كيه 379 " فستقلع من بوكيت في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، أيام الأربعاء والسبت والأحد والإثنين، لتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 3:05 صباح نفس الأيام، علما أن جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وبوكيت.

وجزيرة بوكيت من الوجهات السياحية المفضلة لدى المسافرين من الشرق الأوسط وأوروبا ومناطق أخرى، وستوفر الرحلات الأسبوعية الأربع للعملاء الراحة والاختيار الذي يتناسب مع خطط عطلاتهم علما بأن " طيران الإمارات " استأنفت خدمتها إلى العاصمة التايلندية بانكوك برحلة يومية منذ سبتمبر الماضي.

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