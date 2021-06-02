«طيران الإمارات» تستدعي بعض طياريها للعودة إلى العمل

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

أكد متحدث باسم «طيران الإمارات» أن الناقلة حرصت على الاستعداد جيداً لدعم توسيع نطاق العمليات، وذلك مع عودة الطلب ببطء وتدريجياً.

وقال المتحدث لـ«الإمارات اليوم»: «استدعينا بالفعل بعض طيارينا للعودة إلى العمل، وسنواصل مراجعة متطلباتنا بالتوازي مع توسع الشبكة، وزيادة حجم الأسطول العامل».

وتابع: «في نوفمبر الماضي، ونتيجة لتقلص العمليات، لم يكن من خيار أمام بعض العاملين سوى أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، لكن (طيران الإمارات) اتخذت في هذه الظروف الصعبة تدابير لدعم هؤلاء العاملين، من خلال إبقاء مجموعة من المزايا، بما في ذلك الإبقاء على المسكن والخدمات، والتغطية الطبية الكاملة للعاملين وعائلاتهم، واستمرار بدلات دعم التعليم لأطفالهم المؤهلين، والتفاوض بشأن خفض الرسوم الدراسية مع مدارس مختارة في دولة الإمارات».



ولفت المتحدث، إلى أنه و إدراكاً منها للتأثير المحتمل لجائحة «كوفيد ــ 19» على الرفاهية والصحة النفسية، فقد قدمت «طيران الإمارات» الدعم أيضاً للعاملين وعائلاتهم من خلال «برنامج مساعدة الموظفين»، وهو عبارة عن قناة دعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، تغطي مجموعة واسعة من القضايا، لمساعدتهم خلال هذه المرحلة الصعبة.

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