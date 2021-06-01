معرض الفنادق يبدأ فعالياته في دبي بمشاركة 20 دولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النسخة الـ21 من معرض الفنادق الذي بدأت فعالياته أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة الجهات العارضة من أكثر من 20 دولة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن «دورة 2021» من المعرض الذي عاد بنسخة حية ومباشرة بعد توقفه العام الماضي، تشهد مشاركة مجموعة من العلامات الإقليمية والدولية الرائدة، مع أبرز رواد القطاع ممن شاركوا في برنامجٍ كامل من الندوات والمسابقات الحية والمؤتمرات والعروض، ما أتاح العديد من فرص التواصل وتبادل الأفكار المبتكرة. ويدعم المعرض الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع الضيافة، على خلفية الانتعاش الكبير الذي يشهده وما يحمله من آفاق واعدة للجهات المعنية في المستقبل.

وأتاح اليوم الأول من المعرض لرواد القطاع فرصة عقد لقاءات شخصية، إضافة إلى مجموعة من جلسات النقاش والعروض والمعارض التفاعلية.

وقال نائب الرئيس الأول لشركة «دي إم جي إيفنتس»، أندي وايت: «نسعى من خلال (معرض الفنادق 2021) إلى تثقيف الحضور وإلهامهم والترفيه عنهم»، مضيفاً: «نحن متحمّسون للعودة مجدداً بعد مرور 15 شهراً، وهو وقتٌ طويل أتاح لنا التركيز على تطوير محتوى متميز لنسخة عام 2021».

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