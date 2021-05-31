«أبوظبي التعاونية» تفتتح متجراً في مدينة خليفة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت جمعية أبوظبي التعاونية أول متجر لها في مدينة خليفة، على مساحة 1465 متراً مربعاً، ليلبي جميع احتياجات عملائها من مواطنين ومقيمين.

وأفادت الجمعية في بيان، أمس، بأن المتجر الجديد يوفر الأغذية الطازجة من خضراوات وفواكه وأسماك ولحوم، إضافة إلى مخبز ومحمصة وأجبان، ومأكولات ساخنة، فضلاً عن قسم لبيع العسل والقهوة، وقسم للحلويات العربية.

كما يوفر المتجر تشكيلة كبيرة من المنتجات المحلية والعالمية، تم اختيارها بعناية لتلبي احتياجات المستهلكين من مواطنين ومقيمين في المنطقة.

ويعمل المتجر على مدار 16 ساعة يومياً، مع توفير خدمة التوصيل إلى المنازل عبر تطبيقات الهاتف المحمول والطرق التقليدية.

يشار إلى أن الجمعية، تنتشر من خلال متاجر «هايبرماركت» و«سوبرماركت»، ومراكز تسوق ومجمعات تجارية، وسلاسل متاجر كبيرة، وأعمال امتياز تجاري، وإدارة منشآت تجارية وعقارات واستثمارات عدة.

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