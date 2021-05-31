«أغذية» ترحب بإدراجها في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة الصغيرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

رحّبت مجموعة «أغذية» بإدراج شركة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، المجموعة ضمن مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) للأسواق الناشئة، وذلك على مؤشر الشركات الصغيرة، اعتباراً من الخميس 27 مايو 2021. وذكرت «أغذية» في بيان، أمس، أنه تم إدراجها في (MSCI) بعد أن استوفت جميع شروط الإدراج، التي تشمل رأس المال السوقي للمجموعة، ومعدلات السيولة، ونسب التداول الحر المسموح بها للأجانب.

وأشارت إلى أنه من خلال الوجود في المؤشر الذي يحظى باهتمام واسع من المستثمرين الدوليين، من المتوقع أن يصبح سهم «أغذية» جاذباً بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وكانت مجموعة «أغذية» أعلنت، أخيراً، عن نتائجها المالية في الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت ربحية السهم الواحد 0.069 درهم، بينما سجّلت المجموعة إيرادات إجمالية قدرها 665.5 مليون درهم، أي ما يمثل نمواً بنسبة 57% و17% على أساس سنوي على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

كما أعلنت «أغذية» عن استراتيجيتها طويلة المدى، التي ستركز فيها على الأسواق المهمة، والتوسع عبر الفئات القيّمة، وزيادة هوامش الربحية بحلول عام 2025.

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