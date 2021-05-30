«العربية مصر» تطلق رحلات مباشرة بين شرم الشيخ وجدّة

المصدر: القاهرة ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «العربية مصر»، التابعة لـ«مجموعة العربية للطيران»، عن تسيير رحلات مباشرة من شرم الشيخ إلى مدينة جدّة السعودية، اعتباراً من 16 يونيو 2021.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأن الخط الجوي بين شرم الشيخ وجدّة سيسهم في نمو حركة السياحة في كل من مصر والسعودية، إذ إنه يوفر ربطاً مباشراً بين المدينتين.

بدورها، أوضحت «العربية للطيران» أنه منذ تفشي وباء «كوفيد-19»، فقد حرصت على تحديث تجربة المتعاملين لتشمل كل تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية.

وأكدت أنه تم تزويد كل مقصورة، ضمن أسطول طائراتها بالكامل، بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA)، الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. كما تحرص الشركة دائماً على تذكير المتعاملين بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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