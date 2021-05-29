«تخفيضات دبي».. 1500 متجر و500 علامة تجارية تستقطب المتسوقين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت مراكز للتسوّق بدبي مظاهر ازدحام وإقبال من المستهلكين، للاستفادة من عروض التنزيلات المواكبة لانطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمشاركة أكثر من 1500 متجر و500 علامة تجارية، وبنسب تخفيضات تصل نسبتها إلى 90%.

واستأثرت متاجر للملابس الجاهزة بأنواعها بالحصص الأكبر من الطلب الاستهلاكي، يليها منافذ لتجارة الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى الحقائب والأحذية.

ويؤكد الإقبال الذي تشهده أيام التخفيضات نجاح الفعالية وإسهامها بشكل إيجابي في إنعاش قطاع التسوّق وتجارة التجزئة، ولا سيما تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يسهم في استقطاب عدد كبير من المتعاملين، إضافة إلى السائحين في الدولة.

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