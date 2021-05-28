«آر آي كيو للمقاولات»: الإمارات محفزة وجاذبة للمستثمرين

المصدر: دبي ■ وام

أكّدت شركة «آر آي كيو للمقاولات»، أن ‏البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وقوانينها، محفزة وجاذبة للمستثمرين، مشيرة إلى أنها تتضمن تسهيلات ‏لجميع الأطراف في العلاقة الاستثمارية، سواء المستثمر أو المقاول أو صاحب العمل، إضافة إلى ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة، وهو ما انعكس على النهضة والتطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية.

كما أكدت الشركة أن البيئة الاستثمارية الناجحة في الإمارات لفتت أنظار المستثمرين إليها ليس للعمل والاستثمار فقط، بل للعيش فيها أيضاً، لافتة إلى نجاح دبي في تنظيم واستضافة أكبر المعارض والفعاليات، من أبرزها معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سينطلق في أكتوبر المقبل.‏

وقال مالك الشركة، رامي القيصي، الذي يملك أيضاً شركتي «أركاديا للمشاريع الصناعية» و«إتش إم سي» العاملة في المعدات الإنشائية، إن «القوانين المرنة في دولة الإمارات، والتي تضمن العدالة للجميع مع اختلاف الجنسيات الموجودة على أرضها، شجعتنا على الاستثمار داخل الإمارات، ومنحتنا الفرصة للاستمرار والارتقاء بأعمالنا».

وأضاف: «نحن كمستثمرين على اطّلاع ودراية بجميع التغيرات التي تحدث في المنطقة والعالم والتي قد تؤثر في أعمالنا، حيث تميزت الإمارات بقوة ومتانة اقتصادها الوطني وقدرته على تخطي آثار جائحة (كوفيد-19)، ما شجع المستثمرين الأجانب والمؤسسات على فتح مراكز جديدة لهم في الدولة مع بداية العام الجاري»، مؤكداً أن الإمارات نجحت وأثبتت للعالم قدرتها على التعامل مع الجائحة.

وأوضح أن النشاط المكثف للأجانب والمؤسسات تزامن مع حالة التفاؤل في الأسواق المحلية ونجاح الاقتصاد الإماراتي في العمل بكامل قوته دون الاضطرار إلى الإغلاق مثل العديد من الدول، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والمحفزات في القطاعات المتنوعة، ما يعزز وتيرة التفاؤل، ويسهم في تحسين معنويات المستثمرين الأجانب.

وأعرب القيصي، الحاصل على الإقامة الذهبية في الدولة، عن تفاؤله بالمستقبل الاستثماري في دولة الإمارات، مضيفاً أن الكثير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لديهم الرغبة في القدوم إلى الإمارات للاستثمار أو للعيش فيها أو للتعليم، ‏الأمر الذي ينعكس إيجاباً على نمو وازدهار مختلف القطاعات، لاسيما القطاع العقاري.

وقال: «سنستمر في التفاؤل بالمستقبل في الإمارات في ظل العوامل الإيجابية للحياة فيها، وأيضاً العوامل الاقتصادية»، مشيراً إلى أنه «لاتزال هناك فرص جيدة للاستثمار خلال 2021، والذي يعتبر عاماً استثنائياً في الإمارات مع الاحتفال بيوبيلها الذهبي وانطلاق فعاليات معرض (إكسبو دبي الدولي)».

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