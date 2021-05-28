«هواوي» تطلق أول منصة لدعم الشركات الناشئة في المنطقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «هواوي» عن إطلاق منصتها الشاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة والمطورين. وتعدّ هذه المبادرة الأولى من نوعها التي يطلقها أحد عمالقة التكنولوجيا العالميين في المنطقة.

وقال المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة «هواوي» لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، آدم شياو: «من دواعي فخرنا المشاركة في (إنوفيشن هب) مركز دبي المالي العالمي، وإطلاق منصتنا الشاملة الأولى من نوعها لدعم وتمكين الشركات الناشئة والمطورين ورواد الأعمال في المنطقة. كما يُشكّل مجتمع المتمرسين في التقنية ورواد الأعمال المزدهر انعكاساً للمشهد الاقتصادي النابض بالحيوية، ونحن نرى أن من واجب الجميع، لاسيما الأطراف التي تمتلك الموارد وشبكة العلاقات الواسعة، تقديم العون والمؤازرة إلى جيل الغد من رواد الأعمال الناشئين. وفي هذا الصدد، نود دعوة المطورين والشركات الناشئة لزيارتنا خلال حدث (أسبوع هواوي للابتكار)، ونتطلّع إلى الالتقاء معهم عن قرب، وتبادل الرؤى والتصورات، واستكشاف تجربة تواصل تفاعلية بناءة ومثمرة».

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