«إنغرام مايكرو» تُطلق مستودعات متطورة في «جافزا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت شركة «إنغرام مايكرو»، مرافق جديدة لمستودعاتها في دبي، في احتفال رسمي، حضره كبار المسؤولين التنفيذيين من موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، من بينهم المدير التنفيذي والمدير العام في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا، عبدالله بن دميثان، ونائب أول رئيس مجموعة «إنغرام مايكرو»، المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، الدكتور علي بغدادي، ورئيس العمليات في شركة «إنغرام مايكرو» عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، لاليت شارما.

وقال عبدالله بن دميثان: «باعتبارنا ممكّناً للتجارة العالمية، نؤمن إيماناً راسخاً بالمساهمة في نجاح شركائنا عبر الإمكانات التي نوفرها في مركزنا التجاري واللوجستي متعدد الأنماط، والذي يشمل (جافزا)، المنطقة الحرة الرائدة، التي توفر بيئة أعمال تنافسية ومثالية لأكثر من 8600 شركة مسجلة من أكثر من 140 دولة. وتعد مصدراً رئيساً للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، حيث تستحوذ على 23.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارة. ونحن على يقين من أن مرافق التخزين ذات التقنيات المتطورة التي تقدمها (إنغرام مايكرو) سترفع المستوى النوعي للمستودعات في (جافزا)، ما سيزيد من نجاح كلا الجانبين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها».

من جهته، قال الدكتور علي بغدادي: «يسعدنا التواجد في (جافزا)، المنطقة الحرة المرموقة عالمياً. والتي تتيح لنا المزيد من القدرة على تقديم خدماتنا للعديد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وتوفر لنا الدعم عبر خدماتها وبنيتها التقنية المتقدمة، لاسيما خلال العام الماضي الذي كان مليئاً بالتحديات التي تسببت فيها الجائحة. وسنتمكن من خلال مستودعاتنا الجديدة من توفير المرافق والحلول المتكاملة في مجال أمن المواقع الميدانية جنباً إلى جنب مع الأمن السيبراني، معززاً بمركز متطور للبيانات، المزود بشبكات المعلومات وقدرات الذكاء الاصطناعي، بقيمة تزيد على مليارَي دولار أميركي سنوياً. ويعد هذا الإنجاز خطوة إضافية ضمن مسيرتنا التي قاربت على 30 عاماً من العمل في المنطقة والحافلة بالنجاحات».

وتبلغ المساحة الإجمالية للمرافق الجديدة للمستودعات الذكية أكثر من 7500 متر مربع، منها ما يزيد على 4850 متراً مربعاً من المساحة الداخلية المغطاة، مع أَرْفُف للتخزين يصل ارتفاعها إلى 11 متراً، قادرة على استيعاب 7500 منصة لتخزين البضائع. ويتم تشغيل المستودعات بواسطة رافعات آلية من النوع النحيل المزود بمفصل مرن للدوران في الأماكن الضيقة، والقادرة على العمل في ممر يصل عرضه إلى أقل من مترين، حيث تستطيع رفع البضائع لارتفاع يصل إلى 11 متراً. وقد تم تجهيز المستودعات بمداخل مزودة بممرات جسرية يمكن ضبط ارتفاعها حسب مستوى رصيف التحميل والتفريغ للشاحنات، ما يزيد من فاعلية نقل البضائع من وإلى المستودعات.

• «جافزا» توفر بيئة أعمال تنافسية لـ 8600 شركة مسجلة من 140 دولة.

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