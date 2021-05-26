"3 أيام من التخفيضات الكبرى" تنطلق غدا في دبي

المصدر: دبي - وام





تنطلق غدا في دبي، فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" وتستمر 72 ساعة لتقدم لسكان المدينة وزوارها الكثير من العروض الترويجية والجوائز الكبرى على تشكيلة رائعة من المنتجات.

ويمكن للمتسوقين الإستفادة من تخفيضات في الأسعار تصل إلى 90 بالمائة في 1500 متجر تقدم منتجات متنوعة تناسب الجميع من خطوط الأزياء العصرية إلى أحدث الأجهزة الإلكترونية وإكسسوارات الأطفال ومستلزمات المنزل.

وتعد "3 أيام من التخفيضات الكبرى" - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي " دبي للسياحة "من 27 إلى 29 مايو الجاري إحدى أبرز فعاليات التجزئة وأكثرها شهرة على مستوى إمارة دبي.

وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر ومنافذ البيع والأفرع المشاركة في الفعالية بجميع الإجراءات الاحترازية بما فيها التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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