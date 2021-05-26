«العين للتوزيع» تنجز 15 مشروع بنية تحتية للمياه والكهرباء

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة العين للتوزيع، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أمس، عن تنفيذ 15 مشروعاً في البنية التحتية للمياه والكهرباء، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لشركة العين للتوزيع، الهادفة إلى توريد خدمات المياه والكهرباء بأعلى معايير الكفاءة والاستدامة لقاعدة المتعاملين المتنامية في منطقة العين.

وذكرت «العين للتوزيع»، في بيان، أن تلك المشروعات التي تتضمن تحسينات وتحديثات أدخلتها على البنية التحتية في منطقة العين، تدعم استراتيجية «طاقة» لعام 2030، التي تقضي بمواصلة التركيز على التميز في الأداء التشغيلي والاستفادة الأمثل من الموارد، لتصبح «طاقة» شركة مرافق رائدة تتميز بالأداء العالي والكفاءة والموثوقية في أعمالها ضمن قطاع نقل المياه والكهرباء وتوزيعهما.

تنوّع

وتميزت مشروعات تطوير البنية التحتية بالتنوّع والتعقيد، حيث راوحت بين توريد وتركيب محطات فرعية جديدة، وتفكيك محطات فرعية قائمة في مناطق ذات أهمية استراتيجية في منطقة العين، بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب في مدينة العين على المياه والكهرباء في المشروعات السكنية والتنموية الجديدة خلال العقد المقبل.

مواصلة الأعمال

وقال المدير العام لشركة العين للتوزيع، عبدالله علي الشرياني: «يسعدنا أن نعلن عن الانتهاء من إنجاز 15 مشروعاً حيوياً للبنية التحتية خلال العام الماضي، إذ إنه رغم التحديات والظروف التي فرضها الوباء، فقد تم تطبيق استراتيجية مواصلة الأعمال لتحقيق الأهداف والمشروعات المخطط لها دون تأخير أو إصابات عمل أو هدر للوقت أثناء تنفيذ 10 ملايين ساعة عمل».

وأكد التزام الشركة تجاه متعامليها لتلبية الطلب في القطاعات المختلفة للإسهام في رفاهية ونمو اقتصاد الدولة.

استثمارات

وكانت شركة العين للتوزيع استثمرت أكثر من 416 مليون درهم لاستكمال المشروعات التطويرية في المناطق السكنية والحضرية في جميع أنحاء منطقة العين، التي شملت أعمال توريد وتركيب أربع محطات فرعية أولية بجهد 33/‏‏11 كيلوفولت بقدرة 240 ميغافولت أمبير، ونقل 12 محطة مدمجة إلى مناطق جديدة.

كما تضمنت توريد وتركيب أربع محطات فرعية أولية بجهد 33/‏‏11 كيلوفولت بقدرة 60 ميغافولت أمبير لكل منها، وذلك في مناطق «المريال» و«المضيف» و«الطوية» و«البطين»، مع تجهيزها بكابلات الألياف الضوئية لتغذية المحطات الفرعية الأولية الجديدة في الطوية والعين.

وستمكن هذه المحطات من تلبية الطلب على الخدمات في مشروعات الإسكان الجديدة، وبالتالي تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من العملاء في المنطقة.

كما تم تركيب 21 محطة توزيع فرعية بجهد 11/‏‏0.415 كيلوفولت في مناطق عدة، لضمان الجودة وعدم الانقطاع في الخدمات التي توردها الشركة للمصانع والمدارس والمناطق السكنية.

شبكات المياه

ركّبت شركة العين للتوزيع شبكات مياه مُحدّثة في 27 موقعاً مختلفاً بالعين، إضافة إلى توريد وتركيب 181 غرفة فحص صمامات جديدة، و163 صنبور إطفاء حريق، وتحويل 1252 وصلة مياه منزلية قائمة إلى الشبكة الجديدة.

وأنهت الشركة تنفيذ جميع المشروعات، محققة أكثر من 10 ملايين ساعة عمل من دون تسجيل أي إصابات عمل مُهدرة للوقت، ما يجسد التزام الشركة الصارم بأعلى معايير الصحة والسلامة.

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