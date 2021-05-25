"فلاي دبي" تعيد موظفيها للعمل مجدداً اعتباراً من الشهر المقبل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي"، غيث الغيث: إن الشركة أبلغت موظفيها الذين اختاروا الحصول على إجازات بدون أجر بسبب جائحة "كوفيد-19"، العودة إلى العمل مجدداً ابتداءً من الشهر المقبل، يونيو 2021.

وأضاف الغيث خلال جلسة على هامش فعاليات سوق السفر الافتراضي 2021، أن الشركة أعدت الأسبوع الماضي جدولاً زمنياً لإعادة الموظفين إلى الخدمة مرة أخرى، لافتاً إلى أنه وبسبب الجائحة وتوقف الرحلات الجوية اختار جزءاً من الموظفين، خيار إجازة، من دون أجر، وهذا يشير إلى مدى التزامهم تجاه الشركة.

وذكر أن قرار إعادتهم للعمل، يدل على سعي "فلاي دبي" المتواصل للاحتفاظ بموظفيها.

ووفقاً للنتائج المالية الصادرة عن الشركة، فإن أعداد الموظفين الذين اختاروا إجازات غير مدفوعة، وصل إلى 1092 موظفاً.

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