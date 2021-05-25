رأس الخيمة تستقبل الرحلات الجوية التجارية المباشرة من أوكرانيا يونيو المقبل

المصدر: رأس الخيمة ■ وام

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية"، الناقل الوطني لدولة أوكرانيا، تستقبل الإمارة بموجبها الرحلات الجوية التجارية المباشرة من أوكرانيا بدءاً من 25 يونيو 2021.

وستبدأ الإمارة استقبال رحلتين أسبوعياً من العاصمة الأوكرانية كييف، في ضوء توقعات بزيادة عدد الرحلات في المستقبل القريب. وتأتي هذه الخطوة لتتيح الإمارة آفاقاً جديدة للاستفادة من هذه السوق العالمية تزامناً مع التخفيف المتواصل للقيود المفروضة على قطاع السفر.

وستكون الخطوط الجوية الأوكرانية أول شركة طيران تسيّر رحلاتها المباشرة من أوكرانيا إلى إمارة رأس الخيمة، والأحدث ضمن سلسلة شراكات الطيران الاستراتيجية التي أبرمتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بهدف دفع عجلة نمو الإمارة كوجهة سياحية ديناميكية ومتنوعة.

وتستغرق الرحلة الجوية من "مطار بوريسبيل الدولي" في كييف إلى "مطار رأس الخيمة الدولي" خمس ساعات، ويمكن للمسافرين الحصول على فحوصات PCR التي توفرها الإمارة مجاناً لجميع زوارها الدوليين عند المغادرة. وتعد الإمارة أول وجهة في العالم تقدم هذه الخدمة تأكيداً على تطبيقها لأرقى بروتوكولات السلامة العالمية، والتي أهلتها لتصبح أول مدينة على مستوى العالم تحصل على ملصق الامتثال من "بيرو فيريتاس" وختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ان أوكرانيا أصبحت واحدة من أبرز الأسواق الرئيسية المتنامية بالنسبة لإمارة رأس الخيمة، وتأتي شراكتنا الجديدة مع الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تأكيداً لعزمنا على استئناف الحركة السياحية عبر إعادة تنشيط اتفاقيات التعاون في مجال الطيران. وتكتسب علاقتنا مع الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية أهمية خاصة باعتبارها ثاني شركة طيران عالمية وأول شركة طيران أوكرانية تسيّر رحلاتها إلى إمارتنا. وتجسّد هذه الشراكة خطوة رئيسية في إطار جهودنا المتواصلة لدفع عجلة تعافي السياحة الدولية في الإمارة تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى استكشاف مسارات جوية جديدة عبر أسواقنا الرئيسية والناشئة، وتنويع محفظتنا عبر إضافة عروض رحلات الطيران المجدولة والتجارية.

من جهته، قال إيفهن دايكن، المدير التنفيذي للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية: يسعدنا التعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لإطلاق هذه الرحلات الجوية المباشرة لتمكين المسافرين في أوكرانيا من الوصول مباشرة إلى إحدى أبرز الوجهات السياحية المتميزة في غضون ساعات قليلة.

وبهذا، سيتسنى لسكان كييف وقريباً المدن المجاورة الاستمتاع بإجازة استثنائية والاسترخاء واستكشاف المعالم السياحية المميزة التي تحفل بها الإمارة. وندرس حالياً زيادة وتيرة هذه الرحلات المباشرة في ضوء الإقبال المتزايد الذي نتوقعه من المسافرين، وخاصة خلال أشهر الصيف.

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