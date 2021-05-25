إضافة نشاطين جديدين لتسهيل مزاولة الأعمال

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن إضافة نشاطين جديدين إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال شهر أبريل 2021، ليصل إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 2200 نشاط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

وأوضحت اقتصادية دبي أن النشاط الأول، هو إنتاج مسحوق الغرافيت، والذي يشمل إنتاج مساحيق الغرافيت الذي يتمتع بخصائص ميكانيكية وحرارية وكهربائية ممتازة، وذلك لاستخدامه في مختلف التطبيقات المتخصصة، مثل الدهانات والمواد اللاصقة الموصلة، زيوت التشحيم، مسحوق المعادن، الصناعة النووية، الحصول على الماس، حشوات البلاستيك والبولسترين، والبطاريات، خليط الحفر، وغيرها.

أما النشاط الثاني، فهو خدمات فحص وتقييم درجات حرارة بيئات التخزين، ويشمل المنشآت التي تقدم حلول المعايرة والتحقق والمراقبة لدرجات الحرارة لمجموعة واسعة من بيئات التخزين والنقل عبر قطاعات التصنيع والبحث والتوزيع والتخزين، للتأكد من أن المواد يتم تخزينها في بيئة لا تعرضها للضرر، وذلك من خلال دراسة خرائط درجات الحرارة، كما يشمل التحقق من تجانس المواد المخزنة في المكان نفسه.

وذكرت اقتصادية دبي أن دليل الأنشطة الاقتصادية يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فاعلة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي الدليل على جميع المعلومات وشروحات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص، مثل نقل الموقع وتغيير المدير وتجميد الترخيص.

وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات، خصوصاً التي تخطط للتواجد في دبي.

• دليل الأنشطة الاقتصادية يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في دبي.

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