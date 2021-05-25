«أبوظبي الإسلامي» يدشن أجهزة «الصرّاف الذكي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تدشين مجموعة جديدة من الأجهزة الرقمية المتكاملة التي تحمل العلامة التجارية «الصرّاف الذكي»، عبر فروعه الرئيسة في دولة الإمارات، من خلال شراكته مع شركة «ديبولد نيكسدورف» الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا التجزئة والتمويل.

وسيتمكّن المتعاملون عبر أجهزّة الصرّاف الذكي من التحدث مباشرةً مع أحد مستشاري «أبوظبي الإسلامي» عبر اتصال فيديو، وإجراء وتنفيذ خدمات الصرّاف المُعتادة، مثل الإيداع والسحب النقدي وصرف الشيكات، وبما في ذلك العملات المعدنية وإيداعات الشيكات والتحويلات المالية الداخلية. كما سيتمكن المتعاملون من تنفيذ مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل تحديث البيانات الشخصية، وطلب دفتر شيكات جديد، وبيانات مصرفية مُصدقة، إلى جانب التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي دون الحاجة إلى الانتظار في الفرع.

وقال رئيس فروع مصرف أبوظبي الإسلامي في الإمارات، أحمد عتيق الظاهري، إن أجهزّة الصرّاف الذكية الجديدة إضافة نوعية لشبكة فروع المصرف، كما توفر قناة أخرى للمتعاملين تمكّنهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية ضمن تجربة أسرع وأكثر أماناً وملاءمةً.

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