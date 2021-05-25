«دبي للسلع المتعددة» يدعم «التشفير» و«بلوك تشين» بـ«مركز كريبتو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، «مركز كريبتو»، الذي سيوفر منظومة شاملة، تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير والـ«بلوك تشين».

ومن المقرر أن يصبح المركز الجديد، انطلاقاً من مقرّه في برج الماس، ثقلاً محورياً على خريطة تطوير وتطبيق تقنيات التشفير والـ«بلوك تشين».

وسيرحب المركز بجميع الأعمال والشركات بمختلف فئاتها وأحجامها الناشطة في مجال التشفير، بداية من الشركات المتخصصة في تطوير منصّات التداول المدعومة بتقنية «بلوك تشين»، ووصولاً إلى المؤسسات المعنية بطرح الأصول المشفّرة وإصدارها وإدراجها وتداولها.

حلول استشارية

وسيقدم «مركز كريبتو» التابع لـ«دبي للسلع المتعددة»، كذلك حلولاً استشارية في مجال التشفير بدعم من «كريبتو فالي لابز»، وهي الشركة الداعمة لمشروع «كريبتو فالي» المدعوم من الحكومة السويسرية، الذي شكّل نقطة انطلاقة لمنصّات عالمية رائدة في مجال التشفير مثل «كاردانو» و«إيثريوم». وفضلاً عن ذلك، سيضم المركز مساحات عمل مشتركة لاستضافة كل الأطراف الفاعلة في قطاع التشفير، بداية من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ووصولاً إلى مجموعة واسعة من البرامج الحاضنة والمسرّعات.

إمكانات هائلة

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «تقنيات التشفير و(بلوك تشين) تذخر بإمكانات هائلة، قادرة على تطوير مسار التجارة العالمية وسلاسل التوريد والانتقال بها إلى مستويات جديدة تماماً».

مركز دولي

من جانبه، قال مؤسس مشروع «كريبتو فالي فينتشر كابيتال» وشركة «كريبتو فالي لابز»، رالف غلابيشنيغ، إنه «في ضوء الدعم الحكومي القوي، والاهتمام المتزايد من جانب قطاعات الأعمال المزدهرة، تتمتع دبي بجميع الإمكانات والمقومات التي تمكّنها من ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً جاذب للأعمال والشركات داخل قطاع حلول وتطبيقات الـ(بلوك تشين) المبتكرة».

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