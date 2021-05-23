أفضل 10 مناطق لاستئجار العقارات التجارية في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» بأن أكثر المناطق التجارية طلباً للإيجار في دبي، هي: «الخليج التجاري»، «القوز»، «أبراج بحيرات جميرا»، «ديرة»، «بردبي»، «شارع الشيخ زايد»، «مجمع دبي للاستثمار»، «المدينة العالمية»، «القصيص»، و«جميرا»، وذلك استناداً إلى نتائج عمليات البحث في الموقع لآخر 12 شهراً.

«الخليج التجاري»

وأضاف التقرير أن منطقة الخليج التجاري تتسم بالعديد من الميزات، ما جعلها تتصدّر قائمة أكثر المناطق التجارية طلباً للإيجار في دبي.

وتضم المنطقة خيارات متعدّدة من المكاتب بمتوسط إيجار يبلغ 74.58 درهماً للقدم المربعة، كما تتوافر محال تجارية بمتوسّط إيجاري يبلغ 125.72 درهماً للقدم المربعة.

منطقة القوز

وتأتي منطقة القوز في المركز الثاني، وتنقسم إلى قطاعات تجارية وسكنية عدة، حيث تقع القطاعات السكنية في الجهة الشمالية الشرقية، في حين تقع المجمعات التجارية نحو الجنوب الغربي.

وتحتضن القوز «حي السركال أفينيو» الذي يُعد موقعاً مركزياً للفن والتصميم في الإمارة، كما تُعد هذه المنطقة الصناعية موطناً لمجموعة كبيرة من المصانع والشركات، ومعارض السيارات، وأماكن سكن العمال.

تُعد القوز من أفضل المناطق لاستئجار المستودعات في دبي، إذ يبلغ متوسّط الإيجار 31.11 درهماً للقدم المربعة، أما المحال التجارية فيبلغ متوسّط إيجارها 140.69 درهماً للقدم المربعة، والمكاتب 73.51 درهماً للقدم المربعة.

«أبراج بحيرات جميرا»

تعد منطقة أبراج بحيرات جميرا (JLT) خياراً مثالياً للكثيرين، فهي مميزة بأبراجها التي تتمتع بإطلالة على بحيرة اصطناعية، وتُعد المنطقة من أفضل مناطق دبي السكنية والتجارية، وتُعد مركزاً مميزاً للأعمال في الإمارة.

ويبلغ متوسط إيجار المكاتب في المنطقة 63.10 درهماً للقدم المربعة، وللمحال التجارية 116.44 درهماً للقدم المربعة.

بردبي وديرة

تأتي منطقة ديرة في المرتبة الرابعة، وتضم مجموعة من أبرز أسواق دبي الشعبية القديمة ذات الأهمية التراثية والسياحية، ومنها سوق الذهب. يبلغ متوسط إيجار المحال التجارية 133.12 درهماً للقدم المربعة، والمكاتب 72.63 درهماً للقدم المربعة، كما تتوافر فيها مستودعات بمتوسط إيجار يبلغ 30.56 درهماً للقدم المربعة.

أما منطقة «بردبي» فتضم عدداً كبيراً من المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية، مثل متحف دبي وحي الشندغة وحي الفهيدي التاريخيين، ويبلغ متوسّط إيجار المكاتب في المنطقة 94.83 درهماً للقدم المربعة، وللمحال التجارية 119.20 درهماً للقدم المربعة، وللمستودعات 17.56 درهماً للقدم المربعة.

الأقل طلباً

وهناك خمس مناطق أخرى مهمة، لكنها أقل طلباً لارتفاع أسعارها، أو ندرة المكاتب فيها، ومنها شارع الشيخ زايد الذي يبلغ متوسط إيجار المكاتب فيه 104.28 دراهم للقدم المربعة، وللمحال التجارية 198.63 درهماً، وللمستودعات 39.43 درهماً.

أما منطقة مجمع دبي للاستثمار، فبلغ متوسط سعر القدم المربعة فيها للمكاتب 52.21 درهماً، وللمحال التجارية 66.82 درهماً، وللمستودعات 23.75 درهماً.

أما المدينة العالمية، فسجل سعر تأجير القدم المربعة للمكاتب فيها 52.47 درهماً، وللمحال التجارية 50.27 درهماً، وللمستودعات 29.88 درهماً، فيما سجلت منطقة القصيص متوسطاً بلغ 64.61 درهماً للقدم المربعة للمكاتب، و110.16 دراهم للمحال التجارية، و31.74 درهماً للمستودعات.

بدورها، سجلت منطقة جميرا متوسط سعر تأجير للمكاتب بلغ 96.28 درهماً للقدم المربعة، وللمحال التجارية 141.96 درهماً.

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