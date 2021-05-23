«دي إي إم» و«ثيرد فلور» تروجان للجناح الغيني في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت جمهورية غينيا، عن إبرامها اتفاقية شراكة مع شركتي «دي إي إم» DEM الأوروبية المتخصصة بالاستشارات الاستراتيجية، و«ثيرد فلور» للعلاقات العامة، وكالة الاتصالات العالمية، وذلك بهدف تعزيز سمعة غينيا وصورتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات خلال مشاركتها في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وبموجب الاتفاقية، ستعمل «دي إي إم» و«ثيرد فلور» معاً على الترويج لغينيا في معرض «إكسبو 2020 دبي» المرتقب، من خلال تسليط الضوء على الفرص العديدة في البلاد، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في غينيا، والتي مهدت الطريق لتنامي الاهتمام بها من قبل المستثمرين الدوليين.

وقال وزير الاستثمارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدى جمهورية غينيا، غابرييل كيرتس: «أجرت غينيا منذ عام 2010 إصلاحات عديدة جريئة ومبتكرة لتغدو وجهة مفضلة لعدد متزايد من المستثمرين والزوار. وتحرص البلاد في الوقت الراهن على الترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة أمام المستثمرين في مختلف أنحاء العالم من خلال تطوير علامة تجارية جديدة لها، في إطار سعينا للاستفادة من منصة (إكسبو 2020 دبي)».

بدوره، قال المدير التنفيذي لدى «ثيرد فلور»، كريستيان لانزانوفا: «يشرفنا أن يتم اختيارنا لنكون شريك الاتصال المفضل لجمهورية غينيا، ونحن على ثقة بقدرتنا على الارتقاء بمكانة البلاد وجهة استثمارية أمام جمهور عالمي، حيث يوفر (إكسبو 2020) منصة استثنائية لتنفيذ خطط الاتصالات الاستراتيجية لغينيا على نطاق عالمي».

وتشارك غينيا في معارض إكسبو الدولية بشكل متواصل، حيث وجدت سابقاً في معارض إكسبو التي عُقدت في كل من هانوفر وبكين وأستانا وميلانو، وغيرها من المعارض الأخرى، وذلك كجزء من المشاركة الإفريقية. وفي معرض «إكسبو 2020 دبي»، تحظى غينيا للمرة الأولى بجناحها الخاص. وانسجاماً مع صورة غينيا بوصفها «برج المياه في غرب إفريقيا»، سيتضمن الجناح في «إكسبو 2020» موضوعاً مخصصاً حول التنمية المستدامة والتجديد الحضري المرتكز على المياه. وسيحمل الجناح شعار «اكتشف مصدر غرب إفريقيا».

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