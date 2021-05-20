أحمد بن سعيد: قطاع الطيران في دبي محرك رئيس للنمو الاقتصادي في الإمارات والعالم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في دبي 24 مايو الجاري فعاليات الدورة 20 من «معرض المطارات»، الذي تستضيفه دبي، ويعتبر أضخم معرض في العالم على صعيد صناعة المطارات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن قطاع الطيران في دبي يعتبر مركزاً عالمياً حيوياً، وهو محرك رئيس للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات والعالم برمته، وسيكون من شأن عودته التدريجية والسريعة لمرحلة الازدهار السابقة أن تؤثر بشكل تدريجي على تعافي كامل صناعة الطيران العالمية.

وأضاف سموه: «نكرس في الوقت الراهن خبراتنا وبنيتنا التحتية وتقنياتنا لتسهيل هذا الأمر، بالتزامن مع انعقاد معرض المطارات، إذ نضع فيه أسوأ عام في تاريخ صناعة الطيران وراءنا، ونحن نخرج تدريجياً من تأثير جائحة فيروس (كوفيدـ19)».

وتابع سموه: «سيبقى معرض المطارات المكان الأفضل لانتقاء واستقدام أكثر التقنيات تطوراً، وأحدث المنتجات المبتكرة لغرض تحسين عمليات المطارات واستعادة ما تم فقده من أعمال. وسيشكل معرض المطارات فرصة جيدة لكل اللاعبين على صعيد صناعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي».

فعاليات المعرض

إلى ذلك، أفاد بيان أمس، بأنه سيتم تنظيم المعرض على مساحة عرض تقدر بـ12 ألف متر مربع، مع توقع مشاركة عارضين من 90 دولة، في ظل عودة العالم تدريجياً إلى وضعه الطبيعي.

وسيحظى المعرض بثلاث فعاليات متزامنة هي: منتدى قادة المطارات العالمية، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات، إضافة إلى مؤتمرين جديدين يركزان على تجربة المسافرين في المطارات والتحول الرقمي للمطارات.

جاهزية القطاع

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، المهندس خليفة الزفين، إن «معرض المطارات» يشكل حيزاً ديناميكياً يؤشر إلى عودة التواصل والتكامل للعالم، ويعيد التأكيد على أهمية التحالفات مع الشركاء في السعي نحو بناء مفاهيم وأفكار حديثة.

وأضاف الزفين الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية و«دبي الجنوب»، أن المؤسسة تُواصل ضمان التعاون المستمر مع شركائها المحليين والدوليين كافة، وتعمل على إحراز تقدم راسخ في ما يتعلق بجاهزية قطاع الطيران في دبي للتعافي الكامل، مؤكداً أن القيادة تمكنت من أن تحافظ على المكانة الاقتصادية القوية لإمارة دبي، وأن تقدم نظرة متفائلة لمستقبل الطيران في دولة الإمارات.

مستقبل مشرق

ستنعقد الدورة 20 من «معرض المطارات» في الفترة من 24 ولغاية 26 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وستبشر بمستقبل مشرق بعد أن كان 2020 عاماً سيئاً لقطاع الطيران، إذ كشفت المنظمة الدولية للطيران المدني عن انخفاض السفر الجوي بنسبة 60%، ووصول خسائر قطاع شركات الطيران إلى 370 مليار دولار.

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