شراكة بين «الاتحاد للطيران» و«السعودية» في اكتساب الأميال واستبدالها

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الاتحاد للطيران» وشركة الخطوط الجوية السعودية، عن إبرام اتفاقية جديدة لبرنامجَي الولاء التابعَين للشركتين، وتعزيز الاتفاقية الحالية للشراكة بالرمز بينهما.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن أعضاء برنامجَي «ضيف الاتحاد» و«الفرسان» من اكتساب الأميال واستبدالها على رحلات الشركتين، فضلاً عن اكتساب أميال الفئات وشرائحها، ما يساعدهم على الترقية للمستوى التالي من الفئات بصورة أسرع، كما يتمكن الأعضاء من اكتساب الأميال واستبدالها على رحلات «الشراكة بالرمز» التي تشغلها كلتا الشركتين.

وقال المدير التنفيذي لشؤون تجربة الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في «الاتحاد للطيران»، تيري دالي، إن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز التزام الشركتين نحو سفر الأعمال والترفيه في كلتا السوقين، وهي تكمل اتفاقية «الشراكة بالرمز» القائمة حالياً بين «الاتحاد للطيران» والخطوط السعودية، وتفتح مزيداً من الوجهات أمام أعضاء «ضيف الاتحاد» لاكتساب وإنفاق الأميال.

من جهته، قال رئيس الشؤون التجارية في الخطوط الجوية السعودية، خالد البسام، إن الاتفاقية تستند إلى تاريخ مشترك من التعاون الناجح بين الناقلتين.

وأضاف: «نقدم قيمة كبيرة ودرجة عالية من المرونة والراحة، بما يساعد على دعم النمو في الطلب، والإسهام في تحقيق هدف المملكة المتمثل في تعزيز قطاعَي الطيران والسياحة».

وبحسب البيان، ستعيد الشركتان إطلاق اتفاقية الشراكة بالرمز في ما وراء مركز العمليات الرئيس لكل شركة.

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