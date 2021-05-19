محادثات إماراتية بريطانية لفتح السفر «قريباً»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن دولة الإمارات حلت في المركز الثالث عالمياً في قائمة أكثر دول العالم تقديماً للقاحات لسكانها ضد فيروس «كوفيد 19»، لافتاً سموه إلى تقديم نحو 12 مليون جرعة لقاح للسكان.

وأضاف سموه أن ذلك ينبغي أن يدفع بالمملكة المتحدة للتفكير كي تكون الإمارات خارج القائمة الحمراء.

وأشار سموه في مقابلة مع محطة «سي إن بي سي» الأميركية، إلى وجود محادثات رسمية مع الجانب البريطاني والمسؤولين هناك للتأكد من أن الإمارات ستكون قريباً جداً خارج القائمة الحمراء.

وأضاف سموه: «أنا متأكد بأن الجميع يتطلع إلى السفر خلال الصيف، خصوصاً الأشخاص الذين لم يتمكنوا من السفر منذ نحو عام ونصف العام، بما في ذلك الأشخاص الذين يتطلعون لزيارة الأهل والأقارب»، لافتاً سموه إلى أن أكثر من 150 ألف بريطاني يعيشون في الإمارات، ويتطلعون للسفر لزيارة أهاليهم وأقاربهم.

وذكر سموه أن الطلب على السفر سيشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الستة المقبل، مشيراً إلى أن بعض الأسواق في أوروبا بدأت تفتح أبوابها أمام السفر، إضافة إلى السوق الأميركية، مع تقدم عمليات تقديم اللقاحات السكان هناك.

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