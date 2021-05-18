المسمار: الإمارات من أوائل الدول في التعافي من "كورونا"

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ماجد سلطان المسمار، إن الإمارات دخلت مرحلة التعافي من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الامارات من أوائل الدول التي بدأت التعافي من الجائحة، كما نجحت منذ أواخر العام الماضي في تنظيم عدة فعاليات دولية هامة، من بينها عقد الدورة الأربعين لمعرض "جيتكس" بمشاركة 1200 شركة من 60 بلداً حول العالم.

وأضاف المسمار، في كلمته خلال افتتاح منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2021، أن الإمارات تواصل خلال العام الجاري، عودتها للحياة الطبيعية مستفيدة من كونها واحدة من أكثر البلدان فعالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الجائحة.

ودعا المسمار، أعضاء المنتدى لحضور معرض إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل، مشيرا الى ان المشاركة في هذا الحدث الكبير، يوفر فرصة لمشاركة دول العالم المختلفة في العودة إلى الحياة الطبيعية من خلال فعاليات متنوعة تؤكد الإصرار على أن نعيش الحاضر ونصنع المستقبل للاجيال المقبلة.

ونوه بأن البشرية أصبحت اليوم أصبح أكثر تكيّفاً وأكثر قدرة على مواصلة الحياة بكافة أنشطتها من عمل وتعليم وبيع وشراء وخدمات مختلفة عبر الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يوفرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربا عن الامل في ازدياد رقعة التعافي من الجائحة لتشمل العالم كله.

وأشار الى أن عالم ما بعد الجائحة، يستند إلى الحلول الرقمية لمعاودة الحياة بكافة أنشطتها وهو ما يؤكد الأهمية المتزايدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينا أن النجاحات التي تحققت على مستوى العالم في مجال استمرارية الحياة وأنشطتها المختلفة، تعود في جانب كبير منها الى القطاع.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاو، إن قطاع الاتصالات يقوم بدور متنامي خاصة في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية التعاون والتكاتف بين دول العالم خاصة وأن حوالي نصف سكان العالم لا يزالون غير مرتبطين بالإنترنت.



يشار إلى أن الإمارات تشارك في منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، بوصفها الراعي البلاتيني لهذا المحفل الدولي، الذي يعد اكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من اجل التنمية.

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