«ميلينيوم» تخطط لافتتاح 11 فندقاً جديداً في السوق الإماراتية

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال مدير العمليات في فنادق ومنتجعات «ميلينيوم» للشرق الأوسط وإفريقيا، حميد سيدين، إن سوق دولة الإمارات من أهم الأسواق الفندقية في المنطقة والعالم.

وأضاف على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021، إن دبي تشهد عودة الحركة السياحية قبل غيرها عالمياً، لافتاً إلى أنه في وقت تعاني فيه بعض الوجهات السياحية العالمية من تبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإننا نجد السياحة في دبي تتعافى بشكل ملحوظ.

وأشاد سيدين بدور دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، في تعزيز الحركة السياحية عبر مراقبة أداء الفنادق، وإرشادها نحو سبل التعافي السليمة التي تدعم ريادة دبي عالمياً.

محفظة فندقية

وتابع: «ندير حالياً 22 فندقاً في دولة الإمارات، ونسعى إلى افتتاح 11 فندقاً جديداً خلال المرحلة المقبلة من علامات (ميلينيوم بلايس)، (ستوديو إم)، (ميلينيوم سنترال)، (ميلينيوم إم هوتيل)، و(كوبثورن)، لتلبية الطلب المتزايد على الغرف الفندقية خلال معرض إكسبو 2020 دبي، وبعده».

ولفت إلى أن آخر هذه الفنادق هو فندق «ميلينيوم بلايس مردف»، الذي أعلن عن افتتاحه في معرض سوق السفر العربي 2021، وسيضيف 250 غرفة للمحفظة الفندقية لـ«ميلينيوم».

«إكسبو 2020 دبي»

وأكد سيدين أن «إكسبو 2020 دبي» حدث عالمي بكل المقاييس، لافتاً إلى أنه يمكن تحقيق ملايين الزيارات المتوقعة، مع السياسات الاستباقية والإجراءات الاحترازية للجهات الحكومية المنظمة، وبدعم من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأضاف: «نتوقع أن تشهد فنادقنا نسبة إشغال عالية تصل إلى 80% خلال الأشهر الستة للمعرض، إذ تستقبل فنادقنا عدداً كبيراً من الطلبات والاستفسارات من شركات مشاركة في المعرض ومن وكلاء وشركات سياحة، لذلك، نعتزم إضافة أكثر من 3000 غرفة فندقية خلال الأشهر المقبلة من خلال افتتاح 11 فندقاً جديداً».

ولفت سيدين إلى أنه على الرغم من تشديد إجراءات السفر عالمياً ومحلياً، فقد شهد قطاع السياحة في الإمارات، وفي دبي خصوصاً، تعافياً أسرع مقارنة مع الأسواق العالمية، بسبب القيادة والإدارة الناجعة للأزمة في الإمارات، مصحوباً بالالتزام الواعي للجمهور والزوار، وارتفاع نسبة تقديم اللقاح والفحوص في الدولة، مشيراً إلى توجه العائلات المقيمة في الإمارات للسياحة الداخلية خلال العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع نسب الإشغال، وتعزيز انتعاش القطاع رغم الجائحة.

وبخصوص المبادرات التي دعمت الإشغال الفندقي في الإمارة خلال الجائحة، قال: «يأتي برنامج التعقيم الوطني، والإسراع في تبني وتعزيز برامج التلقيح والفحوص في الإمارات، في مقدمة تلك المبادرات، وهو أمر سرّع من تعافي كل القطاعات، ومنها القطاع السياحي، وعزز من ثقة الفرد بالإجراءات المتخذة في الفنادق، والمطارات، ومختلف المرافق في الدولة».

• توقعات بنسبة إشغال 80% في فنادق «ميلينيوم» خلال «إكسبو 2020 دبي».

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