«دبي للسياحة»: الأول من يوليو آخر موعد لتنفيذ متطلبات استدامة الفنادق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حدّدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) الأول من يوليو 2021، كآخر موعد يلزم جميع المنشآت الفندقية في الإمارة، بتنفيذ متطلبات الاستدامة الـ19 التي تهدف إلى توحيد وتحسين الأداء والممارسات البيئية في الفنادق، لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي واحدة من الوجهات السياحية المستدامة الرائدة في العالم. وعليه، يتوجب على الفنادق استئناف تقديم التقارير الشهرية لبرنامج أداة احتساب الكربون.

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن مبادرة دبي للسياحة المستدامة دربت في عام 2019 نحو 528 فندقاً على تنفيذ متطلبات ومعايير الاستدامة في نظام تصنيف المنشآت، لافتة إلى أن قرارها بشأن تمديد فترة تنفيذ متطلبات الاستدامة لمدة 12 شهراً إضافياً، جاء في ضوء حرص الدائرة على إرساء أسس قوية لضمان تعافي قطاع الضيافة من تداعيات جائحة «كوفيد-19». فيما ستتولى الفنادق التأكد من تطبيقها للمعايير المفروضة تحت تقييم وتدقيق مبادرة دبي للسياحة المستدامة.

وقال المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي نائب رئيس مبادرة دبي للسياحة المستدامة، يوسف لوتاه: «نشجع الفنادق على دعم وتنفيذ متطلبات الاستدامة الـ19 الخاصة بمبادرة دبي للسياحة المستدامة، وتقديم التقارير الشهرية لبرنامج أداة احتساب الكربون، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل»، لافتاً إلى أن الدعم المستمر الذي تقدمه الجهات الحكومية سيسهم في تعزيز دور المنشآت الفندقية في تحقيق الهدف الذي يتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية خلال السنوات المقبلة.

ووفقاً للبيان، تغطي المعايير الـ19 متطلبات متنوّعة بما في ذلك الإدارة المستدامة، ومقاييس الأداء، وتدريب الموظفين على الاستدامة، وتأسيس لجنة إدارة الاستدامة، والمشاركة في المبادرات الحكومية المستقبلية، وتوعية النزلاء، وتنظيم الفعاليات الخضراء، وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة، وخطة إدارة الطاقة، والمسؤولية المجتمعية.

بدورها، ستعمل الفنادق من خلال تحسين عمليات الاستدامة ضمن منشآتها على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي. كما تنسجم تلك المتطلبات مع استراتيجية دبي للحدّ من الانبعاثات الكربونية 2021، والتي تهدف إلى تقليص البصمة الكربونية بنسبة 16% خلال العام الجاري.

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