سان مارينو تشارك للمرة الأولى في معرض سوق السفر العربي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تشارك جمهورية سان مارينو للمرة الأولى خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي /ATM/ بعرض معالم الجذب والوجهات السياحية والتراثية لديها بالإضافة إلى عرضها للرؤى والأفكار المتعلقة بمشاركتها في "معرض إكسبو دبي" في وقت لاحق من هذا العام .

وسيحضر كل من وزير السياحة والمعارض بجمهورية سان مارينو فيديريكو بيديني أماتي والمفوض العام لسان مارينو إلى إكسبو 2020 دبي ماورو ماياني فعاليات الحدث .

وأعرب فيديريكو بيديني أماتي وزير السياحة والمعارض في جمهورية سان مارينو عن سعادته بالمشاركة في المعرض وأن يشارك في تبادل الرؤى حول التطورات الجديدة في مجال السياحة وتسليط الضوء على مشاركة بلاده في معرض "إكسبو دبي" للمساعدة في إعادة بناء الثقة في السفر وإبراز جاذبية جمهورية سان مارينو للسائحين المحتملين معتبرا معرض "سوق السفر العربي" فرصة متميزة لتقديم لمحة عن الثقافة والاهتمامات المشتركة مؤكداً حرصهم على أن يرى الزوار قطعة من سان مارينو على أرض الإمارات العربية المتحدة حيث توجد قطعة أثرية فريدة من نوعها عبارة عن مشبك "بروش" على شكل نسر معروض حاليًا في متحف اللوفر أبو ظبي.

و سيقوم ماورو ماياني سفير سان مارينو لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومفوضها العام لمعرض إكسبو 2020 خلال العرض التقديمي لجناحهم بالمعرض بكشف النقاب عن الموضوع الرئيسي والعنوان الخاص بجناح سان مارينو في معرض إكسبو والذي سيكون ضمن أجنحة "منطقة الفرص" حيث سيتم تخصيص الجناح ليمثل نسخة طبق الأصل من "كنز دومانيانو" الذي تم العثور عليه في سان مارينو في أواخر القرن الـتاسع عشر.

وأكد ماياني حرصهم على تقديم بلادهم كوجهة جاذبة لمختلف أنواع المسافرين حيث يمكن للسياح الاستمتاع بجولات السياحة الإيطالية الكلاسيكية وحضور الفعاليات الثقافية والمهرجانات التي تنظم بشكل رئيسي خلال أوقات الصيف مع الاهتمام أيضاً بقطاع سياحة حفلات الزفاف. وعلى جانب آخر تعد سان مارينو أيضًا وجهة تسوّق مميزة من خلال ما تزخر به مدينتها القديمة من متاجر ومحلات تجارية بالإضافة إلى مركزها للتسوق الجديد تماماً "سان مارينو أوتليت إكسبرينس" وهو واحد من أكبر مراكز بيع الأزياء الإيطالية في شمال إيطاليا والذي سيتم افتتاحه في الـ24 من شهر يونيـو.

ويتواجد بمعرض "سوق السفر العربي" كلّ من هيئة السياحة في سان مارينو جنباً إلى جنب مع ممثلي مركز "سان مارينو أوتليت إكسبرينس" ومنظمي الرحلات السياحية إلى سان مارينو "موندو إيماجيني" و "بوديوم تور أوبيراتور" وذلك ضمن جناح الهيئة الوطنية الإيطالية للسياحة /ENIT/.

جدير بالذكر أن جمهورية سان مارينو تقع في شمال إيطاليا وهي دولة مستقلة تأسست قبل أكثر من 1700 عام وتبلغ مساحتها 24 ميلاً مربعاً ويسكنها 33 ألف نسمة.

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