أحمد بن سعيد يفتتح معرض سوق السفر العربي 2021

المصدر: دبي - وام

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2021" ، في دورة استثنائية للحدث الأضخم في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، من ناحية أعداد المشاركين بالحضور المباشر في أكبر تجمع من نوعه خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.

وأكد سموه أن الإقبال الكبير على حضور نسخة هذا العام من سوق السفر العربي من جانب القائمين على صناعة السياحة والسفر والضيافة حول العالم هي شهادة ثقة جديدة في نجاح دبي في توفير أجواء آمنة تضمن سلامة وصحة جميع المشاركين في الحدث الأكبر من نوعه عالمياً من ناحية الحضور المباشر منذ نحو عام ونصف العام تقريباً، منوهاً سموه أن تنظيم هذا الحدث الضخم يأتي منسجماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسة لأنشطة السياحة والسفر في المنطقة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة تعافي هذا القطاع الحيوي ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى العالم أجمع، وتأكيد إسهام دبي في تشكيل ملامح مستقبل السفر والسياحة في مرحلة ما بعد الجائحة.

وقام سموه بجولة تفقّد خلالها عدداً من أجنحة المعرض الذي يقام على مدار أربعة أيام وحتى التاسع عشر من مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، رافقه فيها سعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي المدير التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وكلود بلان، مدير محفظة معرض سوق السفر العالمي وسفر الحوافز والاجتماعات، ودانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط.

وتعرف سموه خلال الجولة على أهم المنتجات السياحية وحلول السفر الآمن المُقدمة من خلال أجنحة المعرض الذي يحظى هذا العام بمشاركة 1300 عارض من 62 دولة من بينها عدد من أهم الوجهات السياحية في العالم مثل: المملكة العربية السعودية ومصر وإيطاليا وألمانيا وقبرص وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الحضور الإماراتي المتميز في هذه الدورة، ما يؤكد أهمية المعرض في ربط الوجهات بأسواقها المصدرة.

وخلال الجولة توقف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عند جناح "اكسبو 2020 دبي"، الذي يقدم من خلال المعرض لمحات حول الحدث الأضخم من نوعه في العالم الذي ستنطلق فعالياته في أكتوبر المقبل، والذي من المنتظر أن يكون علامة فارقة في تاريخ المعرض العريق، مع توفير دبي كافة الضمانات التي تكفل السلامة الكاملة لجميع العارضين والزوار وهو ما عزز ثقة المشاركين من مختلف انحاء العالم.

كما زار سموه جناح "طيران الإمارات" والتي تعرض من خلال مشاركتها في سوق السفر العربي هذا العام أحدث الحلول التي توفرها للمسافر على متن طائراتها لتضمن له أعلى مستويات الراحة كذلك أعلى درجات الأمان والسلامة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السفر الآمن.

وتوقف سموه كذلك عند جناح المملكة العربية السعودية، وتعرف من ممثلي الهيئة السعودية للسياحة على ما تعرضه المملكة من خلال سوق السفر العربي هذا العام من مقومات سياحية متميزة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق إسهام قطاع السياحة في مسيرة التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية انطلاقاً من مكانة هذا القطاع كمحور رئيس من محاور رؤية المملكة 2030.

كما شملت جولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عدداً من أجنحة الدول الأجنبية المشاركة حيث استمع سموه إلى آراء وأفكار مسؤولي تلك الأجنحة فيما يتعلق بمستقبل التعاون العالمي في مجال تسريع تعافي أنشطة السياحة والسفر حول العالم لما يمثله هذا القطاع من أهمية سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، كونه من أكثر القطاعات ملامسة لحياة الناس، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلتين الراهنة والمستقبلية.

فجر جديد

تُقام فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 تحت شعار "بزوغ فجر جديد لصناعة السفر والسياحة" وتشغل أجنحته تسع قاعات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية واتباع كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة جميع العارضين والمشاركين والزوار لاسيما من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي وغيره من الإرشادات المعمول بها في دبي، حيث من المنتظر أن يضم المعرض حوالي 11 ألف شخص روعي توفير كافة الضمانات اللازمة لتأكيد سلامتهم جميعاً.

وسيشكل معرض سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات النقاش والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل.

كما سيتضمن أسبوع السفر العربي إلى جانب النسخة الحية من معرض سوق السفر العربي: منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من شتى أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من ابتكارات وتوجهات الأنشطة السياحية، وكذلك معرض تكنولوجيا السفر "ترافيل فوروورد" ومؤتمر السفر الافتراضي لرابطة سفر الأعمال العالمية لمدة نصف يوم، وقمة الاستثمار السياحي في الشرق الأوسط التي يعقدها معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفعاليات التواصل السريع للمؤثرين الرقميين والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية للمنطقة بما في ذلك الصين إضافة إلى النسخة الافتراضية من معرض سوق السفر العربي.

وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، إذ سيتم إطلاق حدث افتراضي للمعرض بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، وستقام النسخة الافتراضية خلال الفترة 24-26 مايو 2021، بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12,000 زائر من 140 دولة.

ويواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الثامن والعشرين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر فرصةً هائلة لفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

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