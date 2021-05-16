بالفيديو والصور.. انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 في دبي

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021، الذي يُعد أكبر حدث حضوري للسفر والسياحة في العالم تستضيفه دبي خلال الفترة بين 16 و19 مايو الجاري.

وستقام نسخة هذا العام من "سوق السفر العربي" تحت شعار "بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة" في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور شركات تمثل 62 دولة.

وسيتم خلال الحدث تسليط الضوء بشكل رئيس، من خلال المناقشات والندوات، على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر، في ظل جائحة "كوفيد-19"، ومواكبة عملية إطلاق اللقاحات، وتخفيف القيود المفروضة على السفر.

 

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