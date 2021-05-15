استطلاع لـ «فلاي دبي» يظهر استعداد 66% من السكان للسفر خلال الصيف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أظهر استطلاع حديث أجرته شركة طيران «فلاي دبي» أن هناك أعداداً متزايدة من المسافرين ينتظرون الصيف للسفر.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأن الاستطلاع الذي أجرته الناقلة خلال فبراير 2021، وشمل 2800 مسافر، ركز على قياس ملاحظات الركاب بشأن خطط سفرهم، وتجربتهم مع «فلاي دبي».

ووفقاً للاستطلاع، فقد قال 66% من المسافرين من سكان الإمارات الذين شملهم الاستطلاع، إنه من المرجح أن يسافروا قريباً، إما في الأشهر الثلاثة المقبلة (41%)، أو في الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة (25%)، ما يشير إلى نية السفر خلال الصيف.

وذكر 40% ممن شملهم الاستطلاع أن القيود التي تعترض السفر مثل الحجر الصحي عند العودة إلى الوطن، والقيود الأخرى، من العوامل التي أدت إلى تأخير خطط سفرهم، فيما أشار 48% منهم إلى أن إغلاق الحدود كان عاملاً حاسماً في التخطيط لرحلتهم المقبلة.

وألقى الاستطلاع الضوء على ثقة الركاب بإجراءات السلامة الاحترازية الخاصة بفيروس «كوفيد-19» من «فلاي دبي»، إذ قال 91% إن طاقم «فلاي دبي» ملتزم بسياسات معدات الحماية الشخصية أثناء رحلتهم، فيما شعر 88% من الركاب بأن نظافة الطائرات كانت ذات أهمية قصوى، في وقت قال فيه 73% من الركاب إنهم كانوا يشعرون بثقة أكبر بسبب ارتداء الأقنعة طوال رحلة المسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «دبي أخذت زمام المبادرة في إعادة فتح قطاع السياحة، ما يدل على أن السفر آمن وممكن»، معرباً عن اعتقاده بأنه مع اكتساب برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم زخماً، فإن مزيداً من الركاب سيتخذ قرار السفر والاستمتاع بعطلة صيفية مستحقة.

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