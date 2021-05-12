«السياحة الماليزية» تشارك في «سوق السفر العربي 2021»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك هيئة السياحة الماليزية في نسخة عام 2021 من معرض «سوق السفر العربي»، الذي تنظمه دبي بمركز دبي التجاري العالمي، اعتباراً من الأحد 16 مايو ولغاية الأربعاء 19 مايو 2021، ويعدّ أول فعالية عالمية تشارك فيها الهيئة منذ بداية جائحة «كورونا»، الأمر الذي يبرز أهمية العلاقة بين الإمارات وماليزيا على مستوى قطاع السياحة في ماليزيا.

وقال سفير ماليزيا لدى الإمارات، محمد طارد بن سفيان: «لطالما كانت ماليزيا إحدى أهم الدول التي قدّمت الدعم لـ(سوق السفر العربي) منذ إطلاقه. فالماليزيون يشاطرون شعوب المنطقة عدداً كبيراً من الروابط الثقافية والدينية، بما في ذلك تعزيز قيم التسامح والوحدة. كذلك فإن تعزيز السياحة في ماليزيا من شأنه أن يقرّب الناس من بعضهم بعضاً ويعزّز وفاقهم، وقد تجلّى ذلك من خلال الزيارات المتبادلة لقادة البلدين».

وأضاف: «تنعكس هذه العلاقات الوطيدة من خلال مشاركة ماليزيا في معرض إكسبو 2020 دبي، لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة الترويج للسياحة، وخلق المزيد من الفرص المرتبطة بالأعمال السياحية، وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات». من جانبه، قال القنصل العام لماليزيا في دبي، محمد هاسريل عبدالحميد: «على الرغم من أن قيود السفر قلصت عدد الجهات والشركات السياحية الماليزية المشاركة في فعالية معرض سوق السفر العربي 2021 بحضورها الشخصي، لاتزال معظم هذه الجهات محافظة على وجودها واهتمامها بهذا المعرض العالمي المهم بالطرق الممكنة، ويتجلى ذلك من خلال المشاركة في معرض سوق السفر العربي الافتراضي لعام 2021، حيث تشارك تحت جناح ماليزيا للسياحة».

وقال مدير مكتب هيئة السياحة الماليزية في دبي، شاهرين مختار: «بحسب الاعتبارات السائدة في وقتنا الحالي ثمة مخاطر، إلا أن القلب يمنحنا بصيص أمل ويدفعنا إلى المحاولة. فمن رحم الصعاب تولد الفرص، ومن هذا المنطلق اتخذنا القرار للمشاركة في معرض سوق السفر العربي 2021 والحضور بشكل شخصي».

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