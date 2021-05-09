«إيجاري».. يطبّق أفضل المعايير لتنظيم استئجار الوحدات في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

نشر موقع «بيوت» تقريراً حول تطبيق «إيجاري»، معتبراً إياه واحداً من أهم التطبيقات التي يجب على كل مستأجر في دبي معرفة كل شيء عنه وتحميله.

وأشار التقرير إلى أن تطبيق «إيجاري» يتميز عن غيره من الأنظمة الإلكترونية، بتطبيقه أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجال تنظيم قطاع استئجار الشقق والفلل في دبي، ومجال تقنية المعلومات معاً في نظام واحد، بالإضافة إلى أنه يوفر آلية عمل ضمن بيئة تضمن الشفافية المطلقة في العلاقة التي تجمع كلاً من المؤجرين والمستأجرين والجهات المسؤولة عن قطاع التنظيم العقاري.

وأوضح التقرير أن التطبيق تم تصميمه خصيصاً ليلبي احتياجات كل الأفراد، بما يدور حول استئجار العقارات وإدارة عقود الإيجار، حيث يمكن لمُلاك العقارات والشركات إدارة عقاراتهم من خلال «إيجاري» عن طريق تسجيل عقود إيجاراتهم وإدارتها مباشرة من خلال هذا النظام، ولفت إلى أن «إيجاري» تم إطلاقه من خلال مبادرة لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وبموجب أحكام القانون رقم 26 لعام 2007 الصادر عن المؤسسة ذاتها، مبيناً أن من أحدث النظم الخاصة بتطبيق «إيجاري»، تسجيل العقود «أونلاين»، وتجديد «إيجاري دبي» وتحويل العقود، وإنهاء العقود وتسجيل عقود الإدارة من قبل شركات إدارة العقارات، كما يضمن هذا النظام للمستخدمين إمكانية إبرام اتفاقات شفافة وعادلة لجميع الأطراف المعنية، ضمن أحكام وشروط متفق عليها ومعتمدة من قبل الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري.

أهم المزايا

وقال التقرير إن من أهم المزايا الخاصة بعقد «إيجاري»، إدارة بيانات المستأجرين، وإدارة بيانات العقارات، وبوابة الدفع الإلكتروني، ورسائل الإشعارات والتنبيهات وإدارة المستخدمين، وتكمن أهم مزايا هذا النظام في إمكانية حفظ جميع العقود الخاصة بالإيجار وبيانات المستأجرين في مكان واحد، وإصدار عقود خاصة بالإيجار وإيصالات دفع معتمدة، وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين والوسطاء من خلال توثيق العقود، وسهولة الحصول على التقارير الإحصائية عن سوق الإيجارات، وإمكانية الربط مع أنظمة إدارة العقارات الأخرى.

إلزامية التسجيل

وأكدت مؤسسة التنظيم العقاري على إلزامية تسجيل كل عقود الإيجار من خلال نظام «إيجاري»، حيث يمكن تسجيل هذه العقود من قبل المالك أو المستأجر أو كليهما، من دون الحاجة إلى استشارة أحدهما الآخر، وفي حال حدوث أي خلاف أو شقاق بين المستأجر والمالك، يجب على المستأجر التوجه إلى لجنة الإيجارات في بلدية دبي، التي بموجبها ستطلب من المستأجر إحضار عقد الإيجار مصدّقاً من مؤسسة التنظيم العقاري، قبل تسوية الخلاف وحله، وتبلغ رسوم تسجيل عقد «إيجاري» عبر الإنترنت 200 درهم شاملة الضريبة، وعادةً ما يتم دفع رسوم التسجيل عبر الإنترنت من قبل المستأجر، وبمجرد تحميل المستندات المطلوبة، وإتمام عملية الدفع على نظام «إيجاري» للهواتف المحمولة، سيستغرق الأمر من يوم إلى يومَي عمل، حتى تتم معالجة الطلب وإنشاء رقم للملف، وبمجرد انتهاء هذه الإجراءات، سيتلقى صاحب الحساب شهادة «إيجاري»، متضمنة عقد الإيجار وشهادة التسجيل وإيصال الدفع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news