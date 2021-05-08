محاكم «دبي المالي العالمي» تعتمد الختم الرقمي «إيثاق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت محاكم مركز دبي المالي العالمي حل الختم الرقمي «إيثاق»، لتمكين المصادقة الرقمية على المستندات ودعم مبادرتها اللا ورقية، وهو حل قائم على منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة لدولة الإمارات (UAE PASS).

وأفاد بيان صدر أمس، بأن مركز دبي للأمن الإلكتروني وهيئة إصدار الشهادات الجذرية سيشغلان الخدمة، لتصبح محاكم مركز دبي المالي العالمي بذلك أول كيان في دبي يعتمد على هذا الحل اللا ورقي بالكامل، لتمكين توقيع وثائق المحاكم وإصدارها والمصادقة عليها إلكترونياً.

وأوضح البيان أن «إيثاق» يتكامل أيضاً مع منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة لدولة الإمارات، بالتعاون مع «دبي الذكية»، لتوفير حل شامل يجمع بين الختم والتوقيع الإلكتروني، استناداً إلى هويات شخصية يمكن التحقق منها رقمياً.

وسيعزز الختم الإلكتروني من أمن وسلامة التوثيق، ومنع التلاعب بالوثائق الرسمية، الأمر الذي سيُمكّن المستخدمين من التحقق من صحة أي مستند قانوني رقمياً عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

وبحسب البيان، سيتم تطبيق حل «إيثاق» مبدئياً على جميع مستندات مستخدمي المحكمة، مثل الأحكام والأوامر الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع تعميمها في وقت لاحق على جميع الوثائق الداخلية والتشغيلية.

تحول رقمي

وقال نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، عمر جمعة المهيري: «بصفتنا أول محكمة تستعين بهذا الحل في دولة الإمارات، فقد أظهرنا التزامنا التام بدفع التحول الرقمي، وتزويد مستخدمي محاكمنا بأكثر الأدوات تقدماً، لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات القانونية».

وأضاف أن هذه الخدمة الإلكترونية المبتكرة والجديدة تؤكد استمرار تلبية محاكم مركز دبي المالي العالمي لمتطلبات «استراتيجية دبي اللا ورقية للعام 2021»، وتحقيق الأمن واليقين القانوني للشركات في عصر الاضطراب التكنولوجي.

محطة ثورية

من جهته، قال المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني، يوسف الشيباني، إن خدمة «إيثاق» محطة فارقة وثورية في رحلتنا نحو تحقيق التميز وجعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، فضلاً عن أنها مثال على الجهود الحثيثة التي نبذلها في مركز دبي للأمن الإلكتروني لحماية دبي رقمياً عبر تبني التقنيات الرائدة.

وأكد أن هذا الحل سيعزز كفاءة الخدمات الرقمية والتحول الذكي في المدينة، مع تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها استراتيجية دبي للأمن السيبراني.

مجتمع لا ورقي

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه، إن رحلة دبي نحو إعداد مجتمع لا ورقي بالكامل، تستمر مع هذه المبادرة المهمة من مركز دبي للأمن الإلكتروني.

وأضاف: «تقود دبي الذكية جهود تحويل الإمارة إلى أذكى مدن العالم وأسعدها، والتي تقوم إحدى أهم ركائزها على التحول الإلكتروني. وعن طريق الاستعانة بأحدث التقنيات في جميع القطاعات، تحتل دبي مكانة متقدمة في الحفاظ على الموارد وحماية البيئة وإنشاء معاملات آمنة رقمياً، كما تلتزم (دبي الذكية) بالسعي نحو جعل التعاملات الورقية أمراً من الماضي».

محكمة قائمة على «بلوك تشين»

كجزء من مبادرة «محاكم المستقبل»، شاركت محاكم مركز دبي المالي العالمي مع «دبي الذكية» عام 2018 في إنشاء أول محكمة قائمة على تقنية «بلوك تشين» في العالم.

واستناداً إلى الخدمات الحالية لتسوية المنازعات، يبحث التحالف عن كيفية ضمان التحقق من أحكام المحاكم المتعلقة بالقضايا العابرة للحدود.

وتعد هذه الشراكة الخطوة الأولى في إنشاء مستقبل مدعوم بتقنية «بلوك تشين»، والتي ستعود بفوائد بعيدة المدى للجهاز القضائي، بما في ذلك تبسيط العملية القضائية، وإزالة ازدواجية المستندات، وزيادة كفاءة النظام القانوني بأكمله، في وقت تستكمل فيه مبادرة الختم الرقمي الجديدة، وتعزز من تطوير هذا المشروع الموازي.

دور التكنولوجيا في «المحاكم»

لعبت التكنولوجيا دوراً محورياً في نموذج عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ بدئها في عام 2006. ومن بين التقنيات التي تبنتها المحاكم لزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية، إطلاقها أول قاعة محكمة متكاملة رقمياً في المنطقة، وإعادة تصميم نظام الإدارة الإلكترونية للمحكمة في عام 2016. كما أدخلت في عام 2018 أول حل للتجميع الإلكتروني من دون ورق في المنطقة، والذي يتيح خدمات رائدة لتسوية المنازعات عبر الإنترنت، إذ تسمح التكنولوجيا الآمنة والمستندة إلى الحوسبة السحابية بتحميل مستندات القضايا من أي مكان في العالم، ما يمكّن القضاة والمحامين وموظفي المحاكم من الوصول إلى معلومات القضايا، ومشاركتها مع المستخدمين الآخرين، وبالتالي تقليل الحاجة إلى نسخ الحُزم الورقية.

تخفيف التكاليف

قدمت محاكم مركز دبي المالي العالمي على مدى الـ12 شهراً الماضية، مبادرات عدة تهدف إلى تخفيف التكاليف على مستخدمي المحاكم، بما في ذلك تعليق جميع الرسوم المتعلقة بخدمة التجميع الإلكتروني، مع تحميل أكثر من 100 ألف صفحة للقضايا على النظام خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، الأمر الذي ضمن تقليص عدد الورق بأكثر من 600 ألف صفحة.

• الختم الإلكتروني يعزز من أمن وسلامة التوثيق.

• «إيثاق» يتكامل مع منصة الهوية الرقمية الوطنية لدولة الإمارات.

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