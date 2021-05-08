«آيس كاب» تنقل مقرها إلى مركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «آيس كاب» Icecap، وهي أول شركة تمنح المستثمرين فرصة الاستثمار في أصول الألماس الممثل رقمياً عبر تقنية «البلوك تشين»، نقل مقرها الرئيس إلى مركز دبي للسلع المتعددة.

وكشفت الشركة خلال مؤتمر صحافي أخيراً، عن مجموعة مقتنيات ممثلة رقمياً لماسات عالية الجودة طبيعية باللون الأحمر والأصفر والأخضر وألوان أخرى، إضافة إلى مجموعة من المجوهرات الفريدة في تصميمها. كما أسدلت الستار عن ماسة حمراء كبيرة تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار أميركي جرى تمثيلها رقمياً عبر سلاسل «البلوك تشين» كرموز غير قابلة للاستبدال (NFTs).

وتكتسب الرموز غير القابلة للاستبدال أخيراً اهتماماً عالمياً متزايداً، خصوصاً بعد بيع دار المزادات الشهيرة «كريستيز» أول عمل فني للفنان الأميركي بييبل قائم على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) مقابل 69 مليون دولار في فبراير الماضي. والرموز غير القابلة للاستبدال، هي نوع جديد من الأصول الرقمية يتم تسجيل ملكيتها على سلاسل «البلوك تشين».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Icecap، جاك فورهيس: «سمحت تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال، للألماس بأن يصبح من الأصول المتاحة لتنويع المحافظ الاستثمارية. الآن وباستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال، يمكن شراء الألماس وبيعه مثل الذهب والفضة تقريباً. بفضل هذه التقنية، يُمكن القول إن أصعب الأصول تداولاً في العالم باتت سائلة».

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