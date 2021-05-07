مطار رأس الخيمة يبدأ شراكة جديدة مع "فلاي إيجيبت"

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، عن بدء رحلات الطيران التجاري لنقل الركاب بين إمارة رأس الخيمة وأكثر دول منطقة الشرق الأوسط تعداداً بالسكان، وذلك مع وصول أول الرحلات الجوية لــ "فلاي إيجيبت"، شركة الطيران منخفضة التكلفة في شمال أفريقيا، في خطوة تعكس النمو المتسارع في حجم عمليات مطار رأس الخيمة الدولي والتطور في استراتيجيته التوسعية.

وجاء هبوط رحلة "فلاي إيجيبت" رقم "أف. إي. جي 501" (FEG501) القادمة من مطار القاهرة الدولي في مطار رأس الخيمة أول من أمس ليكون أول رحلة جوية مجدولة ضمن 3 رحلات جوية أسبوعية منتظمة، ستسيرها الشركة، وستقدم بموجبها أفضل الأسعار للسفر مباشرة بين العاصمة المصرية وإمارة رأس الخيمة، ومن المقرر أن تبدأ "فلاي إيجيبت" أيضاً بتسيير رحلتين أسبوعياً بين محافظة سوهاج المصرية ورأس الخيمة لتتيح لأكثر من 100 مليون نسمة في مصر إمكانية السفر مباشرة للإمارة.

وأكد متحدثان رسميان عن مطار رأس الخيمة وشركة "فلاي إيجيبت" أن الشراكة تأتي في وقت مهم للغاية، إذ تتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السفر الدولي الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لرأس الخيمة: "ترتبط دولة الامارات بعلاقات أخوية مع مصر، وهو ما يتجلى من خلال علاقتنا الثنائية المتنامية بالمجالات الاقتصادية والثقافية، ويساهم هذا الربط الجوي المباشر بين مصر وإمارة رأس الخيمة بتعزيز هذه الأنشطة المشتركة. أما على المستوى المحلي، ستسهم هذه الخدمة بدعم التنوع الاقتصادي للإمارة، وتعزيز المكانة الاستراتيجية لمطار رأس الخيمة كمركز رائد للخدمات اللوجيستي والنقل بالمنطقة".

وأضاف: "قطاع السياحة بكلا البلدين سيكون الرابح الأكبر من خدمة (فلاي إيجيبت) الجديدة التي ستوفر ربطاً جوياً مباشراً يمكن لسكان إمارة رأس الخيمة من خلاله الاستمتاع بزيارة الأهرامات ومصر القديمة، ويتيح في المقابل للمسافرين في مصر الاستمتاع بالعديد من التجارب الفريدة التي تقدمها الإمارة التي تمتاز بالبيئة المتنوعة فيها، والتي جعلتها مركزاً سياحياً رائد على مستوى المنطقة، وهو الأمر الذي يعتبر ذو أهمية خاصة لاقتصاد الامارة التي تسعى لتطوير قطاع السياحة وجذب الزوار كونه ركيزة باستراتيجياتها للتنوع الاقتصادي" .

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، سنجاي خانا: "يسرنا البدء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع (فلاي إيجيبت)، والتي تعيد ربط إمارة رأس الخيمة بشمال أفريقيا في مرحلة ما بعد الجائحة، وهذه الخدمة ستخلق داعماً حيوياً لمسيرة النمو والتنمية في بلدين عربين مهمين، ونحن عازمون بمطار رأس الخيمة الدولي على لعب دور أساسي في إعادة تشكيل قطاع الطيران باعتباره محركاً رئيساً للأنشطة الاقتصادية في الأوضاع الطبيعية الجديدة، وهذه الشراكة هي واحدة من عدة اتفاقيات نعتزم إبرامها لتحقيق الهدف، فنحن ملتزمون بفتح مسارات جديدة بالتزامن مع عدد من الشراكات التي سيتم الإعلان عنها في الشهرين المقبلين".

من جانبه، قال رئيس القطاع التجاري في "فلاي إيجيبت"، كريم باقي: "من دواعي سرورنا الإعلان بأن إمارة رأس الخيمة ستشكل إضافة نوعية على قائمة وجهاتنا، ونحن على ثقة تامة بأنها ستساهم في تعزيز علامتنا التجارية وفي تكريس حضورنا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وندرك تماماً بأن رأس الخيمة ستصبح البوابة المثالية لدولة الإمارات لجميع عملائنا".

وتعد هذه الشراكة بين مطار رأس الخيمة و"فلاي إيجيبت" خطوة إضافية لتدعيم عمليات التوسع في مطار رأس الخيمة الدولي خصوصاً بعدما وقع مؤخراً العديد من الاتفاقيات مع عدد من الناقلات الجوية إما للبدء في عمليات جديدة لنقل الركاب أو لزيادة رحلاتها الحالية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة المطار كونه الأسرع نمواً على مستوى دولة الامارات حيث من المتوقع الإعلان عن مزيد من الخدمات في الأسابيع والاشهر القليلة المقبلة.

وتسيّر "فلاي إيجيبت" 3 رحلات منتظمة أسبوعياً بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار القاهرة الدولي، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وذلك بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيتين من وإلى محافظة سوهاج يومي الثلاثاء والجمعة.

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