"ايس كاب" تنقل مقرها إلى مركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "ايس كاب" Icecap، وهي أول شركة تمنح المستثمرين فرصة الاستثمار في أصول الألماس الممثل رقمياً عبر تقنية "البلوك تشين"، نقل مقرها الرئيس إلى مركز دبي للسلع المتعددة.

وكشفت الشركة خلال مؤتمر صحافي أخيرا، عن مجموعة مقتنيات ممثلة رقمياً لماسات عالية الجودة طبيعية باللون الأحمر والأصفر والأخضر وألوان أخرى، إضافة إلى مجموعة من المجوهرات الفريدة في تصميمها. كما أسدلت الستار عن ماسة حمراء كبيرة تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار أميركي جرى تمثيلها رقمياً عبر سلاسل "البلوك تشين" كرموز غير قابلة للاستبدال (NFTs).

وتكتسب الرموز غير القابلة للاستبدال مؤخراً اهتماما عالميا متزايداً، خصوصا بعد بيع دار المزادات الشهيرة "كريستيز" أول عمل فني للفنان الأميركي بييبل قائم على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) مقابل 69 مليون دولار في فبراير الماضي.

والرموز غير القابلة للاستبدال، هي نوع جديد من الأصول الرقمية يتم تسجيل ملكيتها على سلاسل البلوك تشين، وهي عبارة عن شكل من أشكال الوثائق الرقمية تؤكد ملكية الشخص لأصل حقيقي او افتراضي. ويُمكن بيعها وشرائها في أسواق مخصصة لتداول هذه الرموز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Icecap، جاك فورهيس: "سمحت تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال، للألماس بأن يصبح من الأصول المتاحة لتنويع المحافظ الاستثمارية. الآن وباستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال، يمكن شراء الألماس وبيعه مثل الذهب والفضة تقريبا. بفضل هذه التقنية، يُمكن القول ان أصعب الأصول تداولاً في العالم باتت سائلة".

وأضاف فورهيس: "يعود الاهتمام بالألماس كاستثمار إلى أكثر من ألف عام. غير ان الألماس لا يمكن استبداله. وتسهل تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال، الآن تداول فئة الأصول هذه وامتلاكها من دون الحاجة إلى تتبع الجوهرة المادية نفسها، التي يتم الاحتفاظ بها في مكانٍ آمن ومُحكّم".

وتشكل Icecap نموذجاً لتكامل جيلين في فريق واحد، جاك فورهيس الأب الذي أحدث ثورة في تجارة الألماس في الثمانينات بإتاحة تداولها عبر الإنترنت من خلال Polygon من جهة، وأريك فورهيس الأبن أحد أبرز المؤثرين في عالم الأصول الرقمية والبيتكوين ومؤسس شركة Shapshift من جهة أخرى.

ويتم تداول أصول الألماس الممثلة رقمياً الخاصة بـ Icecap على منصة OpenSea.io، وهي إحدى أكبر أسواق التداول بالرموز (NFTs ) في العالم. ويمكن لمن يرغب بالشراء الاحتفاظ بالرمز المميز كاستثمار، أو بيعه أو استرداده واستلام الماس المادي نفسه، والذي يمكن إعادة ترميزه لاحقًا في حال رغب المشتري في ذلك.

وقال ديفين فينزر، الرئيس التنفيذي لشركة OpenSea: "نعتبر مجوهرات Icecap غير القابلة للاستبدال، أحد أفضل الأمثلة على استخدام NFTs لتوسيع كفاءة التداول بما يتجاوز الأصول الافتراضية، إلى منتجات العالم الحقيقي"

وكان قرار نقل مقر عمل Icecap من الولايات المتحدة الى دبي سهلاً، وفقا فورهيس، الذي قال: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في وضع الأطر التشريعية والقانونية التي تنظم تداول الأصول الممثلة رقمياً، كما أصبحت دبي، خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، المركز الرئيس لتجارة الألماس على مستوى العالم، وهي تعد بشكل عام ومركز دبي للسلع المتعددة بشكل خاص موطناً طبيعياً لشركة تجمع بين الألماس والرموز غير القابلة للاستبدال".

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