ارتفاع دخل «مبادلة» إلى 72 مليار درهم في 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أمس، عن النتائج المالية للمجموعة لعام 2020، حيث ارتفع إجمالي الدخل الشامل (العائد للجهة المالكة) في العام الماضي إلى 72 مليار درهم، مقارنة بـ53 مليار درهم في عام 2019.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن هذا يعدّ أكبر دخل سنوي إجمالي في تاريخها، رغم تداعيات جائحة «كوفيد-19»، موضحة أن هناك عوامل عدة أسهمت في تحقيقه، أهمها نمو محفظة الأسهم، وأداء الصناديق الاستثمارية التابعة لها، ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال.

وبيّنت «مبادلة» أن 34% من محفظتها الاستثمارية تتألف من استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الشركات الخاصة، و29% منها في الأسهم المدرجة، و14% في العقارات والبنية التحتية، إضافة إلى استثمارات أخرى.

الأصول والاستثمارات

إلى ذلك، بلغت قيمة الأصول الحالية للمجموعة بنهاية العام الماضي 894 مليار درهم، مقارنة بـ853 مليار درهم في عام 2019.

وحققت «مبادلة» خلال العام الماضي 104 مليارات درهم، من خلال بيع عدد من أصولها الاستثمارية، وعائدات استثماراتها داخل الدولة وخارجها، وكان من بينها بيع 39% من حصتها في «بورياليس» إلى «أو إم في»، بقيمة 16.7 مليار درهم، في أكبر صفقة منفردة في تاريخ الشركة. ووظفت الشركة استثمارات بقيمة 108 مليارات درهم في مشروعات جديدة، من بينها: 4.3 مليارات درهم في شركة «جيو» الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات في الهند، و2.7 مليار درهم في شركة «سيلفر ليك» العاملة في مجال الاستثمار التكنولوجي، وثلاثة مليارات درهم في شركة «ريلاينس ريتيل»، التي تعدّ واحدة من أسرع الشركات الهندية نمواً في قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية.

عائد تراكمي

وأعلنت «مبادلة» أيضاً عن تحقيق عائد تراكمي لمدة خمس سنوات بنسبة 9.8%، اعتباراً من عام 2016.

وكانت الشركة أعلنت سابقاً عزمها البدء بنشر مقارنات مرجعية مقابل مؤشرات طويلة المدى، وذلك بدلاً عن مؤشرات القياس الأخرى، مثل العائد السنوي أو صافي الدخل السنوي، التي لم تعدّ تنطبق على «مبادلة» باعتبارها مستثمراً على المدى الطويل.

الدافع الأكبر

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة، خلدون خليفة المبارك: «لقد كانت رؤية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة الشركة، والمتابعة والإشراف الحثيث من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الدافع الأكبر لنا لمواجهة تحديات الفترة السابقة، والمضي قدماً في مسيرة التقدم والإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات».

دعم

وأضاف المبارك أنه «خلال العام الماضي، وفي الوقت الذي واجه فيه العالم تداعيات انتشار وباء (كوفيد-19)، عملنا مع شركائنا في مختلف القطاعات، من أجل تقديم الدعم والمساندة للمجتمعات التي تضررت بشدة من هذا الوباء، وقد أظهر جميع العاملين في مجموعة (مبادلة) درجة عالية من التفاني والحرص على تقديم يد العون والمساعدة، ونحن حريصون على استمرار جهودنا في هذا المجال».

تجاوز التحديات

وأكد المبارك نجاح «مبادلة» في تجاوز التحديات التي حملها عام 2020، قائلاً: «نجحنا في تجاوز تداعيات الانخفاض الحاد الذي طرأ على الاقتصاد العالمي في بداية عام 2020، عبر زيادة الاستثمارات التي مكنتنا من تحقيق نتائج وأرباح قياسية في نهاية العام، ووفقاً لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، حرصنا على الاستثمار في القطاعات الواعدة التي تحمل إمكانات نمو قوية، وفي صناديق الاستثمار ذات الأداء المتميز».

أداء قوي

من جانبه، قال الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار، كارلوس عبيد، إن «الأداء القوي الذي حققته (مبادلة)، يعكس المرونة العالية التي تتمتع بها الشركة، كما يعكس قوة ومتانة محفظتنا الاستثمارية المتنوّعة».

وأضاف: «استفدنا من انخفاض أسعار الفائدة خلال العام الماضي، عبر خفض كلفة الاقتراض وتمديد أجله، مستفيدين من الطلب العالي من المستثمرين على إصدارات سنداتنا، حيث نحتفظ بنسبة مديونية تعادل 9.1%، ونتمتع بسيولة قوية في المرحلة الحالية في إطار سعينا نحو تحقيق رؤيتنا على المدى الطويل».

استراتيجية

أفادت شركة «مبادلة» بأن التوجه الاستراتيجي للشركة نحو زيادة الاستثمار في قطاعات تشهد نمواً قوياً، مثل التكنولوجيا وعلوم الحياة والسلع الاستهلاكية، أسهم في أدائها القوي، مشيرة إلى أن الاستثمارات خلال عام 2020 لعبت دوراً مهماً في تعزيز هذه الاستراتيجية.

894

مليار درهم قيمة أصول «مبادلة» بنهاية العام الماضي.

- الشركة وظفت استثمارات بـ108 مليارات درهم في مشروعات جديدة.

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