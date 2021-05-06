1.4 مليار درهم صافي دخل «طاقة» خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام الجاري، محققة دخلاً صافياً بقيمة 1.4 مليار درهم بزيادة قدرها ملياري درهم.

وأوضحت «طاقة» في بيان أن ذلك يرجع إلى الزيادة الكبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز، نظرا إلى أن الربع الأول من العام الماضي تضمن تخفيضاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بمقدار 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.

نتائج مالية

وحققت المجموعة إيرادات بقيمة 10.3 مليارات درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، حيث نتج ذلك بشكل رئيس عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.7 مليارات درهم، بزيادة قدرها 12% والتي تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإيرادات وانخفاض النفقات التشغيلية وارتفاع الدخل في الشركات الزميلة.

بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 1.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 18% نتيجة لخفض الإنفاق في عام 2020 والعائد للتأخر في المشروعات أو تأجيلها مع بداية تفشي جائحة «كوفيد-19».

نتائج تشغيلية

إلى ذلك، بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 97.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، بتراجع طفيف مقارنة مع معدل العام الماضي للفترة ذاتها، فيما بلغ معدل التوافر التقني لأعمال توليد الكهرباء وإنتاج المياه على الصعيد العالمي 88.7% بتراجع طفيف مقارنة مع المعدل المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي للانقطاعات المخطط لها في أصول التوليد العالمية لدينا.

وبلغ متوسط إنتاج النفط والغاز 120.7 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً، والذي يتسم بالاستقرار مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، حيث عوضت الكميات الأعلى للإنتاج في أوروبا الانخفاض في الإنتاج في أمريكا الشمالية والعراق.

توزيعات

وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية، أعلن المجلس عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم (0.55 فلس لكل سهم)، إذ ستكون الدفعة الأولى من أربع دفعات لتوزيعات الأرباح ربع السنوية المُخطط لها للسنة المالية 2021 وفقاً للسياسة المعلنة للشركة لتوزيع الأرباح.

أداء قوي

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»، جاسم حسين ثابت، إن «مجموعة (طاقة) اختتمت الربع الأول لهذا العام بأداءٍ قوي يجسّد نموذج أعمال مرن والمستند إلى حجم أعمال مالي واستراتيجي ضخم كشركة مرافق متكاملة».

وأضاف «خلال العام 2021، حققنا إنجازاً جديداً من خلال إصدارنا للسندات التي حظيت بإقبال كبير من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، مما أبرز جاذبية الاستثمار في (طاقة) والتزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا».

وأضاف: «نتطلع نحو المستقبل بتفاؤل حيث نرى عودة الطلب على خدمات المرافق والسلع مرة أخرى بعد التحديات العالمية التي نتجت عن الجائحة، ومع استمرار تعافي السوق، سواء في دولة الإمارات أو خارجها، فإن (طاقة) تتمتع بوضع جيد يتيح لها مواصلة مسيرتها نحو النمو بصفتها شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي».

استراتيجية

أعلنت مجموعة «طاقة» في مارس الماضي عن استراتيجيتها الجديدة حتى العام 2030 والرامية إلى تحقيق النمو المستدام والمربح، مع إيلاء الأولوية لتسريع الجهود العالمية الرامية لتحقيق التحول في قطاع الطاقة، إلى جانب تحقيق طموح الشركة بأن تكون شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون.

وتتضمن أبرز محاور الاستراتيجية الجديدة التركيز على الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، بحيث تصبح حصتها أكثر من 30% ضمن محفظتها لتوليد الطاقة، إضافة إلى زيادة قدرتها في مجال تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة بمعدل الثلثين ضمن محفظتها لتحلية المياه.

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