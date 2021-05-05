2600 علامة تجارية جدّدت تسجيلها في الإمارات خلال 4 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد العلامات التجارية، التي تمت إعادة تسجيل ملكيتها في دولة الإمارات، إلى 2600 علامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية للعلامات التجارية وصل إلى 512 طلباً، خلال أبريل من العام الجاري، مقارنة مع 500 طلب في مارس من العام ذاته. وكان إجمالي عدد طلبات إعادة تسجيل ملكية للعلامات التجارية في دولة الإمارات، وصل إلى 2088 طلباً خلال الربع الأول من عام 2021.

ويعد النمو المتواصل لعدد طلبات إعادة تثبيت ملكية العلامات التجارية في الإمارات، مؤشراً إلى النشاط الذي لايزال يظهره القطاع منذ بداية العام الجاري.

وتتخذ شركات عالمية عديدة، تحمل علامات تجارية دولية، من الإمارات مقراً إقليمياً لممارسة أنشطتها، التي عادت للنمو بقوة في الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع زيادة وتيرة حركة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.

ويتضح من خلال الإحصاءات أن شركات العلامات التجارية الكبرى التي قامت بإعادة تثبيت ملكيتها، تمارس أعمالها في مختلف الأنشطة، وفي مقدمتها التجارة والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت، في أبريل الماضي، أن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في أسواق الإمارات بلغ 5944 وكالة بنهاية العام الماضي، إضافة إلى تسجيل 65 وكالة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

- النمو المتواصل لطلبات إعادة تسجيل العلامات يعد مؤشراً إلى نشاط القطاع منذ بداية 2021.

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