خدمات مالية.. بطاقة خصم حصرية للمواطنين

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني بطاقة الخصم «فيزا سيغنتشر» من باقة «إماراتي»، التي توفر مجموعة واسعة من المزايا والعروض الاستثنائية المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات وتفضيلات متعامليه من المواطنين الإماراتيين. وتقدم البطاقة الجديدة مزايا عدة في دولة الإمارات والعالم، بما فيها المزايا الحصرية عبر مجموعة «فيزا» للفنادق الفاخرة، التي تتضمن أبرز الفنادق العالمية وأشهرها، ويمكن لحاملي البطاقة التمتع بترقية تلقائية لغرفهم الفندقية، ووجبة فطور مجانية، ومزايا الضيوف من كبار الشخصيات، إضافة إلى خدمات «الكونسيرج» العالمية من «فيزا»، والدخول المجاني لأكثر من 1000 صالة مطار حول العالم.

وإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقة الاستمتاع بمزايا أخرى، منها حماية المشتريات مجاناً، وتأمين السفر، والمساعدة الطبية العالمية، فضلاً عن عروض حصرية، منها الدخول إلى ملاعب «الغولف»، ومراكز «السبا» والتجميل، والعروض القيمة في أكثر من 3000 مطعم في الدولة.

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