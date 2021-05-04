إرشادات عند اختيار السداد المبكر للقروض

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يمكن للمتعاملين توفير المزيد من الأموال في ما إذا سددوا ديونهم بسرعة، وهناك طرق عدة للمضي قدماً في هذا القرار، لكن قبل اختيار أحد تلك الطرق، يجب التأكد من آلية العمل، فقد تكون هناك رسوم دفع مسبقة أو خطوات محددة مطلوبة لاعتماد الأشياء بشكل صحيح، ففي بعض الأحيان يكون سداد الديون فكرة جيدة، لكن في أحيان أخرى تكون هناك خيارات أفضل.

وتشمل الأسباب الجيدة لسداد الديون مبكراً دفع فائدة أقل، وامتلاك تلك الأموال للادخار للأهداف المالية والاستثمارات المستقبلية. غبر أنه في المقابل يجب ألا نغفل وجود ما يكفي في صندوق النقد للطوارئ قبل تسريع المدفوعات، ففي بعض الحالات، قد تكون أسعار الفائدة على القروض منخفضة للغاية، ولا معنى لتسريعها.

إن أبسط طريقة لسداد الديون مبكراً هي دفع القليل أو الكثير من الأموال الإضافية كلما استطاع المتعامل، كما أنه صعب، لأنه يتطلب الانضباط. وقد يرغب الفرد في التفكير باستخدام تقنية تلقائية، وقد يتمكن من سداد القروض بسرعة أكبر عن طريق إضافة دفعة شهرية إضافية بنهاية كل عام، أو توزيع الدفعة الإضافية على مدار العام بأكمله بالنسبة للمتعاملين غير القادرين على جمعها بتلك الطريقة. وعلى المتعامل الانتباه جيداً لتوقيت وظرف اتخاذ هذا القرار، حتى يتأكد من أن ذلك سيعود عليه بالنفع وتوفير المال، خصوصاً عند حصول المتعامل على دخل إضافي، كزيادة الراتب الشهري أو الحصول على بدلات أو مكافآت مالية تكفي لتغطية أقساط التمويل المستحقة، أو إذا كان لدى المتعامل مدخرات مالية يستثمرها بشكل يحقق له أرباحاً أقل من كلفة التمويل، أو كان يخطط لتوحيد جميع التزاماته المالية من أقساط القروض والديون في تمويل واحد، مثل الحصول على منتج تمويلي لشراء المديونية.

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