الإمارات الأولى عالمياً في سرعة شبكات الهاتف المتحرك

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حلت دولة الإمارات في صدارة الترتيب الدولي كأسرع شبكة هاتف متحرك في العالم حسب مؤشر شركة «Ookla» للربع الأول من العام الجاري، وهي شركة رائدة عالمياً في اختبار سرعة النطاق العريض الثابت وشبكات الهاتف المتحرك وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.

ويُضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات تزامناً مع إعلان عام 2021 عام الخمسين احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات.

وأوضحت شركة اتصالات، في بيان صادر أمس، أن سرعة تنزيل البيانات في الإمارات على الهاتف المتحرك بلغت 178.52 ميغابت بالثانية في مارس. كما تصدرت الإمارات الترتيب في يناير بسرعة تنزيل بلغت 183.03 ميغابت بالثانية، وفبراير بسرعة تنزيل 177.10 ميغابت بالثانية.

ويرصد مؤشر (Speed Test Global Index) سرعات الإنترنت بأكثر من 135 دولة بشكل شهري، حيث يعتمد هذا التصنيف على تحليل دقيق لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء شهرياً للتحقق من سرعات الإنترنت. وتُعد سرعة شبكة الهاتف المتحرك أحد أبرز العوامل المساهمة في تحقيق الرفاهية، والازدهار الاقتصادي، والتواصل الاجتماعي في الدول. كما تسهم مثل هذه الإنجازات في تمكين الابتكارات المستقبلية، ودعم الأجندة الوطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع الإنتاجية في قطاع الأعمال، وغيرها.

وتشكل الصدارة في هذا المؤشر إنجازاً جديداً لدولة الإمارات، ولهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهو ما يعكس التزام شركة «اتصالات» بتحقيق استراتيجيتها «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

• التصنيف الجديد اعتمد على تحليل دقيق لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء شهرياً للتحقق من سرعات الإنترنت.

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