«سياحة أبوظبي»: 20 سائحاً الحد الأقصى للجولة السياحية في الأماكن المفتوحة

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

حددت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الحد الأقصى لعدد السياح في الجولة السياحية في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

وأوضحت الهيئة أن 20 سائحاً هو الحد الأقصى للجولة السياحية في الأماكن المفتوحة، و10 سياح في الأماكن المغلقة، برفقة مرشد سياحي واحد، مع الالتزام الصارم بجميع الإجراءات الاحترازية.

إجراءات وبروتوكولات

كما حددت الهيئة في تعميم أصدرته، أمس، عدداً من الإجراءات والبروتوكولات الخاصة بالجولات السياحية، للوقاية من فيروس «كوفيد-19»، في مقدمتها خضوع مرشد الجولة السياحية لاختبار «كوفيد-19» قبل الجولة، على أن يستأنف العمل إذا كانت النتيجة سلبية، والامتناع عن تقديم خدماته إذا ظهرت عليه أي أعراض للمرض حتى لو كانت خفيفة، مع توجيه المرشديين بتثبيت تطبيق «الحصن».

كما نص التعميم على فحص درجات الحرارة لجميع المرشدين والزوار، في وقت يتعين على منظمي الجولات توفير أجهزة قياس الحرارة، على أن يتم اصطحاب كل زائر تبلغ درجة حرارته 37.3 درجة مئوية أو أعلى إلى غرفة عزل متخصصة، وإبلاغ خدمة «استجابة» في مراكز عمليات دائرة الصحة، على أن تمنع مشاركة الزوار الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا في الجولات السياحية.

الأقنعة والتباعد

ووجهت الدائرة بإلزام جميع الزوار ومرشدي الجولات السياحية بارتداء الأقنعة في كل الأوقات، وفي حال عدم الامتثال يمنع دخولهم الى المرافق السياحية ومشاركتهم في الجولة، كما شددت على ضرورة تجنب الاختلاط الاجتماعي للزوار مع أشخاص خارج مجموعتهم، والحفاظ على مسافة التباعد الآمنة المحددة بمترين بين مرشد الجولة والزوار، وتجنب كل أشكال التحية أو الوداع التي تتضمن تواصلاً جسدياً مع الزوار، وضمان توفير معقمات اليدين للزوار وغسل اليدين على نحو متكرر بالماء والصابون والمعقم، وتعقيم المقتنيات الشخصية، وأنظمة استقبال الصوت وسماعات الرأس.

نقل الزوار

كما وجهت الدائرة بتوفير معلومات المواقع الأثرية في الأماكن المفتوحة أو الواسعة، مع مراعاه مسافة التباعد الآمن، مع التنسيق لتفادي الازدحام عند وصول المجموعات السياحية. وفي حال نقل الزوار بالسيارات، فإنه يجب ألا يزيد عدد الأشخاص في السيارة الواحدة على ثلاثة مع السائق، مع ترتيب الجلوس وفقاً لمسافات التباعد الآمنة المقررة في كل صف للتباعد في حالات النقل بالحافلات، مع توفير المعقمات والمناديل الورقية للزوار، والارتداء الإلزامي للكمامات، والالتزام بتعقيم المركبات وتنظيفها قبل كل رحلة وبعدها. وشددت الدائرة على تجنب اصطحاب المواد المطبوعة مثل الخرائط والكتيبات، وفي حال تعذر ذلك يتم حفظها ضمن مغلفات بلاستيكية سهلة التنظيف والتعقيم، مع تجنب استخدام النقود، والاستعاضة بها ببطاقات الدفع أو غيرها من وسائل الدفع التي يفضل أن تكون غير تلامسية عند سداد رسوم الخدمات، مع غسل اليدين أو تعقيمهما بأسرع وقت ممكن عند الدفع النقدي. وأكدت الدائرة أنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية من قبل مفتشي الدائرة، للتحقق من تطبيق هذه التعليمات، وتوقيع الإجراءات القانونية على المخالفين.

• 10 سياح الحد الأقصى المسموح به في جولة الأماكن المغلقة.

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