%38 ارتفاعاً في زواج المواطنين بدبي خلال الربع الأول

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن عدد عقود الزواج المسجّلة في إمارة دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1725 عقداً، مقابل 1181 عقداً، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 46%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن محاكم دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد عقود الزواج بين المواطنين، الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 376 عقداً، مقابل 272 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 38%.

وشكلت عقود الزواج بين المواطنين نحو 21.8% من إجمالي العقود المسجلة في فترة الربع الأول من عام 2021، أمّا بالنسبة لإجمالي عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، فبلغ 263 عقداً شكلت 15.2% من إجمالي العقود.

وبلغت عقود الزواج (غير إماراتي وغير إماراتية)، 1086 عقداً، شكلت نحو 63% من إجمالي العقود المسجّلة.

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