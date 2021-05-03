«طاقة» تنجح في طرح سندات بـ 1.5 مليار دولار

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أمس، عن نجاحها بإصدار شريحتين من السندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أميركي، ولمدة سبع سنوات و30 سنة بشكل سندات مقدّمة غير مضمونة «السندات».

وأوضحت الشركة في بيان أنها أصدرت سندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل سبع سنوات، حيث تستحق في أبريل 2028، وتحمل معدّل فائدة قدره 2.0% سنوياً، كما أصدرت شريحة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أيضاً وبأجل 30 سنة، حيث تستحق في أبريل 2051، وتحمل معدّل فائدة قدره 3.4% سنوياً، مشيرة إلى أن شريحة الـ30 عاماً تعتبر أول إصدار «فورموزا» من «طاقة» مدرج في تايبيه كما في لندن، وذلك للاستفادة من الطلب التايواني.

وأضافت أن معدّل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات بلغ أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح، عاكساً القبول القوي من المستثمرين الآسيويين، ما مهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وبيّت «طاقة» أن دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليارات دولار، أتاح للشركة تحقيق نِسب فائدة أقل بكثير، مقارنة بسندات «طاقة» الحالية، لافتة إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من بيع تلك السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة، جاسم حسين ثابت: «نحن سعداء جداً بنتائج عملية التمويل الأولى بعد الصفقة التحويلية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة العام الماضي».

وأضاف: «نعتبر أن الطلب القوي من أسواق الائتمان العالمية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم علامة ثقة بالوضع المالي القوي والمعزز للشركة، كما باستراتيجيتنا المعلنة لنصبح شركة رائدة في مجال الطاقة والمياه منخفضة الكربون داخل الدولة وخارجها».

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